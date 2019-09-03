Радники лідерів країн "нормандської четвірки" завершили переговори в Берліні

Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив про завершення переговорів політичних радників лідерів нормандського формату, які розпочалися 2 вересня у столиці Німеччини Берліні. У ролі радника президента України Володимира Зеленського виступав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Про завершення переговорів Андрій Мельник повідомив у своєму твітері.

До теми: Ми не можемо і не будемо вести нескінченні переговори в різних форматах, – Пристайко

"У Києві вже північ, а в Берліні тільки-тільки завершилися переговори в нормандському форматі: перші, хто дізнається про досягнуті результати від Міністра закордонних справ Вадима Пристайка – як завжди, наші журналісти. Дякую за Ваше терпіння", – написав Мельник.

У Києві вже північ, а в Берліні лише щойно завершилися перемовини у Нормандському форматі: перші, хто дізнається про досягнуті результати від Міністра закордонних справ Вадима Пристайка - як завжди, наші журналісти. Дякуємо за Ваше терпіння ) pic.twitter.com/tPepWrHPTD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 2, 2019

Про що домовилися політичні радники

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що під час перемовин йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні, повідомляє "Укрінформ".

Сподіваюся, що досягнуті домовленості, які ми збираємося виконати всі, будуть імплементовані ближчим часом і ми зможемо відкрити шлях до зустрічі на вищому рівні. Є певний успіх, на основі результатів якого ми збираємося базувати наступну зустріч лідерів,

– сказав міністр.

Пристайко зазначив, що не може розкрити деталей домовленості "нормандської четвірки", але серед важливих моментів, на яких була зосереджена увага, він назвав завершення процесу розведення військ у Станиці Луганській.

Зазначається, що про обмін полоненими під час переговорів не йшлося – це питання залишили відповідній підгрупі в рамках Тристоронньої Контактної групи. Також не обговорювалася тема миротворчої місії на сході України.

Стосовно дати зустрічі лідерів країн "нормандського формату", то про неї говорити ще зарано. За словами Пристайка, лідери Німеччини, Франції, України та Росії мають вирішити це самі на основі звітів, які їм представлять їхні радники.

Хто такий Вадим Пристайко : що відомо про нового очільника МЗС – у матеріалі 24 каналу.

Раніше, після завершення саміту G7 президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель домовились, що найближчими тижнями організують саміт у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Згодом Меркель заявила, що Німеччина і Франція працюють над організацією цього саміту найближчим часом у Парижі. А 29 серпня Меркель і президент Росії Володимир Путін домовилися продовжити підготовку до саміту в нормандському форматі.

Що таке нормандський формат Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.