Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о завершении переговоров политических советников лидеров нормандского формата, которые начались 2 сентября в столице Германии Берлине. В качестве советника президента Украины Владимира Зеленского выступал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

О завершении переговоров Андрей Мельник сообщил в своем твиттере.

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"В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате: первые, кто узнает о достигнутых результатах от Министра иностранных дел Вадима Пристайко – как всегда, наши журналисты. Спасибо за Ваше терпение", – написал Мельник.

У Києві вже північ, а в Берліні лише щойно завершилися перемовини у Нормандському форматі: перші, хто дізнається про досягнуті результати від Міністра закордонних справ Вадима Пристайка - як завжди, наші журналісти. Дякуємо за Ваше терпіння ) pic.twitter.com/tPepWrHPTD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 2, 2019

О чем договорились политические советники

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что во время переговоров речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне, сообщает "Укринформ".

Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров,

– сказал министр.

Пристайко отметил, что не может раскрыть деталей договоренности "нормандской четверки", но среди важных моментов, на которых было сосредоточено внимание, он назвал завершение процесса разведения войск в Станице Луганской.

Отмечается, что об обмене пленными во время переговоров не шлось – это вопрос оставили соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы. Также обсуждалась тема миротворческой миссии на востоке Украины.

Что же касается даты встречи лидеров стран "нормандского формата", то о ней говорить еще рано. По словам Пристайка, лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами на основе отчетов, которые им представят их советники.

Кто такой Вадим Пристайко : что известно о новом главе МИД – в материале 24 канала.

Ранее, после саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что в ближайшие недели организуют саммит в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция).

Впоследствии Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией этого саммита в ближайшее время в Париже. А 29 августа Меркель и президент России Владимир Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате.

Что такое нормандский форматФормат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.