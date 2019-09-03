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      Советники лидеров стран "нормандской четверки" завершили переговоры в Берлине

      676 Читати новину українською
      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Твиттер UKR Mission to NATO

      Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о завершении переговоров политических советников лидеров нормандского формата, которые начались 2 сентября в столице Германии Берлине. В качестве советника президента Украины Владимира Зеленского выступал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

      О завершении переговоров Андрей Мельник сообщил в своем твиттере.

      К теме: Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах, – Пристайко

      "В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате: первые, кто узнает о достигнутых результатах от Министра иностранных дел Вадима Пристайко – как всегда, наши журналисты. Спасибо за Ваше терпение", – написал Мельник.

      О чем договорились политические советники

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что во время переговоров речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне, сообщает "Укринформ".

      Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров,
      – сказал министр.

      Пристайко отметил, что не может раскрыть деталей договоренности "нормандской четверки", но среди важных моментов, на которых было сосредоточено внимание, он назвал завершение процесса разведения войск в Станице Луганской.

      Отмечается, что об обмене пленными во время переговоров не шлось – это вопрос оставили соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы. Также обсуждалась тема миротворческой миссии на востоке Украины.

      Что же касается даты встречи лидеров стран "нормандского формата", то о ней говорить еще рано. По словам Пристайка, лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами на основе отчетов, которые им представят их советники.

      Кто такой Вадим Пристайко: что известно о новом главе МИД – в материале 24 канала.

      Ранее, после саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что в ближайшие недели организуют саммит в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция).

      Впоследствии Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией этого саммита в ближайшее время в Париже. А 29 августа Меркель и президент России Владимир Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате.

      Что такое нормандский форматФормат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Нормандский формат
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