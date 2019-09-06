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      Нормандский формат может расшириться до декабря, – Арахамия

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      Арахамия анонсировал расширение нормандского формата до декабря
      Арахамия анонсировал расширение нормандского формата до декабря / hvylya.net

      Нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе может быть расширен до декабря за счет США и Великобритании. Сейчас идет соответствующая активная работа для этого, заявил председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

      "Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю. Я думаю, что это будет решено. Если будет такой формат более расширенный, я думаю, что России будет просто труднее манипулировать", – сказал нардеп в эфире программы "Право на власть".

      Читайте также: Советники лидеров стран "нормандской четверки" провели переговоры в Берлине: детали

      В конце августа советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключил участие США или Великобритании в нормандском формате. За это выступает и Президент Украины Владимир Зеленский.

      Что такое нормандский формат
      Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров: Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому другие стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Война на Донбассе Давид Арахамия Слуга народа Нормандский формат Великобритания
      Источник: 24 канал
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