Зміна "керівництва" ОРДЛО: який сценарій готує Путін

Інформація ЗМІ про можливий арешт ватажка окупаційної влади в Донецьку Дениса Пушиліна з’явилася не просто так. Який сценарій розігрує Кремль – далі в матеріалі 24 каналу.

Які підстави для усунення Пушиліна?

За повідомленням масмедіа, причина ймовірного арешту Пушиліна – Кремль знову вирішив змінити своїх ставлеників. Пушилін став незручним після того, як під час своєї поїздки в Москву заявив, що так звана "ДНР" приєднається до Росії.

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Як відомо, Пушилін очолив незаконне формування "ДНР" у 2018 році після вбивства ватажка проросійських бойовиків Захарченка. І навіть був ніби обраний главою псевдореспубліки на так званих виборах навесні 2019 року. Пушиліна вважають ставлеником куратора ОРДЛО, ідеолога "новоросії", помічника Путіна Суркова.



Кремль міг прибрати Захарченка, щоб замінити менш заплямованим Пушиліним? / Фото ДС

На думку експертів, інформація може не відповідати дійсності. Зокрема, як вважає співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов, заява Пушиліна про приєднання до Росії не може стати причиною для його відсторонення.

Роль Пушиліна – озвучування тез Кремля на кшталт, що "ДНР" хоче інтегруватися в Росію. Або подякувати Лукашенку за пропозицію миротворців, заявивши, що в бойовиків своїх сил достатньо. Пушилін – інформаційний асенізатор, який Москву повністю влаштовує,

– зазначає Дмитро Снєгирьов.

До того ж, за його словами, замінити Пушиліна нема ким. Крім "міністра внутрішніх справ" Дикого, з яким у Пушиліна загострюється конфлікт через торгівлю вугіллям.

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Водночас, на думку політолога Валерія Димова, Пушиліна цілком можуть усунути від влади в "ДНР", як було вже не раз. Все керівництво в ОРДЛО призначають з Москви. Це не самостійні фігури і не представники народу.

"Всі так звані керівники в ОРДЛО – гауляйтери. Приклад призначення колишнього помічника Захарченка Трапезнікова мером одного з міст Калмикії (Росія – "24") – яскравий доказ, що громадяни, як у Росії, так і в ОРДЛО, не мають жодних прав. Там немає вільних виборів", – підкреслює Валерій Димов. За такими чутками, наголошує політолог, ми ще раз бачимо, що всіма процесами в ОРДЛО керує саме Москва.

Росія готує сценарій замороження конфлікту

За словами Дмитра Снєгирьова, Росія шукає різні шляхи реалізації своїх планів. Москва бачить, що забуксувала формула Штайнмаєра – проведення виборів в ОРДЛО без виведення російських військ. Тому Пушилін робить заяву про "приєднання" до Росії. Між цим, МВС Росії запросило додаткове фінансування на міграційну службу підрозділам, які оформлюють паспорти для жителів ОРДЛО. Тобто на окупованих територіях активно роздаватимуть жителям російські паспорти.

Кремль не збирається іти на поступки по Донбасу. Сурков хоче в ОРДЛО застосувати уже випробувану в Придністров’ї схему. Там теж спочатку була заміна так званих перших осіб. А потім все призвело до замороження конфлікту,

– наголошує Снєгирьов.



Видача російських паспортів в ОРДЛО свідчить про спроби заморозити конфлікт / Фото Getty

Путін нав’язує формат переговорів з окупаційною владою

На думку експертів, зміна Пушиліна пов’язана з переговорами в нормандському форматі, які заплановані на кінець жовтня. За словами Валерія Димова, Росія хоче поставити іншого "керівника" під виглядом компромісної фігури, щоб задовольнити Захід.

Напередодні зустрічі в нормандському форматі Росія хоче проштовхнути варіант "миру" за рахунок національних інтересів України. Змінити керівництво в ОРДЛО і легалізувати російську версію про громадянську війну в Україні,

– переконаний Димов.



Карта окупованих Росією територій / Інфографіка 24 каналу

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Політолог наголошує: ватажки окупаційної влади в ОРДЛО Пушилін, Пасічник чи хтось інший – не суб’єкти, з якими можна вести переговори в жодному форматі. Тому ми не повинні підписувати якісь формули Штайнмаєра.

Чого варті підписи окупантів? Нічого. Їх можуть вбити або просто прибрати в потрібний момент. А Україну змушуватимуть виконувати взяті зобов’язання. Наші підписи під Будапештським меморандумом змусили нас позбуитися третього в світі ядерного арсеналу. Захід і Росія вмиють руки. А Україна втратить свою суб’єктність,

– наголосив Валерій Димов.

Україні зараз потрібно бути максимально уважною і обережною на всіх переговорних площадках. Путін і Сурков завжди мають запасний план. Підписання російського варіанту формули Штайнмаєра провалилося. Кремль однозначно розробить іншу тактику тиску на Україну і Захід.