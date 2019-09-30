Смена "руководства" ОРДЛО: какой сценарий готовит Путин

Информация СМИ о возможном аресте главаря оккупационных властей в Донецке Дениса Пушилина появилась не просто так. Какой сценарий разыгрывает Кремль – далее в материале 24 канала.

Какие основания для устранения Пушилина?

По сообщению СМИ, причина вероятного ареста Пушилина – Кремль вновь решил сменить своих ставленников. Пушилин стал неудобным после того, как во время своей поездки в Москву заявил, что так называемая "ДНР" присоединится к России.

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Как известно, Пушилин возглавил незаконное формирование "ДНР" в 2018 году после убийства главаря пророссийских боевиков Захарченко. И даже вроде был избран главой псевдореспублики на так называемых выборах весной 2019 года. Пушилина считают ставленником куратора ОРДЛО, идеолога "Новороссии", помощника Путина Суркова.



Кремль мог убрать Захарченко, чтобы заменить менее запятнанным Пушилиным? / Фото ДС

По мнению экспертов, информация может не соответствовать действительности. В частности, как считает сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев, заявление Пушилина о присоединении к России не может стать причиной для его отстранения.

Роль Пушилина – озвучивание тезисов Кремля вроде того, что "ДНР" хочет интегрироваться в Россию. Или поблагодарить Лукашенко за предложение миротворцев, заявив, что у боевиков своих сил достаточно. Пушилин – информационный ассенизатор, который Москву полностью устраивает,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

К тому же, по его словам, заменить Пушилина некем. Кроме "министра внутренних дел" Дикого, с которым у Пушилина обостряется конфликт из-за торговли углем.

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В то же время, по мнению политолога Валерия Дымова, Пушилина вполне могут отстранить от власти в "ДНР", как было уже не раз. Все руководство в ОРДЛО назначают из Москвы. Это не самостоятельные фигуры и не представители народа.

"Все так называемые руководители в ОРДЛО – гауляйтеры. Пример назначения бывшего помощника Захарченко Трапезникова мэром одного из городов Калмыкии (Россия – "24") – яркое доказательство, что граждане, как в России, так и в ОРДЛО, не имеют никаких прав. Там нет свободных выборов", – подчеркивает Валерий Дымов. По таким слухам, отмечает политолог, мы еще раз видим, что всеми процессами в ОРДЛО руководит именно Москва.

Россия готовит сценарий замораживания конфликта

По словам Дмитрия Снегирева, Россия ищет различные пути реализации своих планов. Москва видит, что забуксовала формула Штайнмайера – проведение выборов в ОРДЛО без вывода российских войск. Поэтому Пушилин делает заявление о "присоединении" к России. В в это время МВД России запросило дополнительное финансирование на миграционную службу подразделениям, которые оформляют паспорта для жителей ОРДЛО. То есть на оккупированных территориях будут активно раздавать жителям российские паспорта.

Кремль не собирается идти на уступки по Донбассу. Сурков хочет в ОРДЛО применить уже испытанную в Приднестровье схему. Там тоже сначала была замена так называемых первых лиц. А потом все привело к замораживанию конфликта,

– подчеркивает Снегирев.



Выдача российских паспортов в ОРДЛО свидетельствует о попытках заморозить конфликт / Фото Getty

Путин навязывает формат переговоров с оккупационными властями

По мнению экспертов, замена Пушилина связана с переговорами в нормандском формате, которые запланированы на конец октября. По словам Валерия Дымова, Россия хочет поставить другого "руководителя" под видом компромиссной фигуры, чтобы удовлетворить Запад.

Накануне встречи в нормандском формате Россия хочет протолкнуть вариант "мира" за счет национальных интересов Украины. Сменить руководство в ОРДЛО и легализовать российскую версию о гражданской войне в Украине,

– убежден Дымов.



Карта оккупированных Россией территорий / Инфографика 24 канала

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Политолог отмечает, что главари оккупационной власти в ОРДЛО – Пушилин, Пасечник или кто-то другой – не субъекты, с которыми можно вести переговоры в любом формате. Поэтому мы не должны подписывать какие-то формулы Штайнмайера.

Чего стоят подписи оккупантов? Ничего. Их могут убить или просто убрать в нужный момент. А Украину будут заставлять выполнять взятые обязательства. Наши подписи под Будапештским меморандумом заставили нас избавиться от третьего в мире ядерного арсенала. Запад и Россия умоют руки. А Украина потеряет свою субъектность,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Украине сейчас нужно быть максимально внимательной и осторожной на всех переговорных площадках. Путин и Сурков всегда имеют запасной план. Подписание российского варианта формулы Штайнмайера провалилось. Кремль однозначно разработает иную тактику давления на Украину и Запад.