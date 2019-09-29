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      Главаря боевиков Пушилина арестовали, – СМИ

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      Главаря боевиков Пушилина арестовали, – СМИ

      В сети появилась информация о том, что якобы "лидер" так называемой "ДНР" Денис Пушилин арестован.

      Такие сообщения распространяют социальные сети оккупантов. Также о внутренних перепитиях "республики" из своих источников заявляют и украинские эксперты.

      К слову: Кто такой Пушилин: что известно о пророссийском боевике

      По предварительной информации, причина – Москва снова решила сменить своих ставленников. Поэтому сейчас настала очередь Пушилина. Он стал неудобным после того, как во время своей поездки в Белокаменную заявил, что так называемая "ЛНР" присоединится к России.

      Что известно о Денисе Пушилине?Один из главарей пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донецкой области. Организатор пророссийских митингов в Донецке в апреле 2014 года, заместитель самопровозглашенного "губернатора" Донетчины Павла Губарева, самопровозглашенный "спикер" ДНР.

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      Теги: Арест Украина – Россия Новости России Новости Донецка Пророссийские боевики Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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