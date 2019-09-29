Ватажка бойовиків Пушиліна заарештували, – ЗМІ

У мережі з'явилась інформація про те, що нібито "лідер" так званої "ДНР" Денис Пушилін заарештований.

Такі повідомлення розповсюджують соціальні мережі окупантів. Також про внутрішні перепитії "республіки" зі своїх джерел заявляють і українські експерти.

До слова: Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика

За попередньою інформацією, причина – Москва знову вирішила змінити своїх ставлеників. Тож нині настала черга Пушилін. Він став не зручним після того, як під час своєї поїздки у Білокам'яну заявив, що так звана "ДНР" приєднається до Росії.

До слова, Пушилін став "главою" так званої "ДНР" у 2018 році після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка.

Що відомо про Дениса Пушиліна? Один із ватажків проросійських бойовиків, які діють на території окупованих районів Донецької області.



Від початку Євромайдану брав участь у сепаратистських акціях на Донеччині та закликав до "проголошення незалежності Донеччини" та приєднання до Росії. Зрештою, сам себе проголосив заступником самопроголошеного губернатора Донеччини Павла Губарєва.



З 2017 року відповідав також за інтеграцію Донбасу з Російською Федерацією. За даними ЗМІ, Пушилін є креатурою ГРУ та Суркова, на консультації з яким їздив, фактично, не ховаючись.