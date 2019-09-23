Встреча в нормандском формате: чего добивается Путин

В вопросе встречи лидеров государств-участников нормандского формата Москва снова демонстрирует, что последнее слово за ней. Путину нужна имплементация формулы Штайнмайера на бумаге.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Встреча нормандской четверки с конца сентября по инициативе России пока что перенесена на конец октября. Путин предоставляет возможность Западу за это время продолжить давление на Украину – заставить нас согласиться на формулу Штайнмайера и отвод войск по линии соприкосновения. Коварная тактика,

– считает Дмитрий Снегирев.

Что означает формула Штайнмайера?Это алгоритм, который предложил бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно его формуле, стороны конфликта одновременно и параллельно должны выполнять политические и безопасностные пункты договоренностей. Сначала Украина должна принять закон о выборах на Донбассе, затем развести войска и провести выборы. После их признания ОБСЕ Донбассу нужно предоставить особый статус. Только потом предусмотрен полный вывод незаконных вооруженных формирований из оккупированных регионов и возвращение Украине контроля над границей.

Эксперт отмечает: после обмена пленными Путин как бы показал, что он может быть договороспособен. И теперь выставляет свои условия. При этом количество обстрелов на Донбассе увеличилось, есть погибшие украинские военные. Россия снова нагнетает ситуацию.

В то же время Снегирев обращает внимание на опасность разведения войск по линии соприкосновения в трех пунктах. По его словам, разведение сил вблизи Станицы Луганской может привести к получению контроля России над Щастинской ТЭЦ, которая обеспечивает электричеством, как оккупированные районы, так и подконтрольные Украине территории. Золотое – "подбрюшье" луганского промышленного треугольника: Рубежное–Северодонецк–Лисичанск. Предприятия в этих населенных пунктах де-факто тоже могут оказаться под контролем пророссийских террористов. А Петровское – прямая дорога на Мариуполь.

Вместе с тем специалист отмечает: если Путин откажется от встречи в нормандском формате, не согласившись с нашими требованиями, это будет минус президенту России.

Украина должна сделать вилку России. Очертить, что мы против федеративного устройства и выборов в ОРДЛО без решения вопросов безопасности. Не соглашаться с формулой Штайнмайера. Если Путин откажется от встречи, то покажет, что нормандский формат его не интересует, и с ним нельзя договариваться,

– отмечает Снегирев.

Что такое нормандский формат?Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.



Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России состоится в конце сентября. Впрочем, Россия сообщила, что на встречу в сентябре шансов нет. Кремль требует согласия Украины на выполнение формулы Штайнмайера. Украина заявила, что готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера, но при нескольких условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий. В результате Россия отказалась согласовывать графики разведения вооруженных сил.

Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала