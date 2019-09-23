Зустріч в нормандському форматі: чого добивається Путін

У питанні зустрічі лідерів держав-учасниць нормандського формату Москва знову демонструє, що останнє слово за нею. Путіну потрібна імплементація формули Штайнмаєра на папері.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Зустріч нормандської четвірки з кінця вересня за ініціативи Росії поки що перенесено на кінець жовтня. Путін надає можливість Заходу за цей час продовжити тиск на Україну – змусити нас погодитися на формулу Штайнмаєра та відведення військ по лінії зіткнення. Підступна тактика,

– вважає Дмитро Снєгирьов.

Що означає формула Штайнмаєра? Це алгоритм, який запропонував колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у 2015 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з його формулою, сторони конфлікту водночас та паралельно повинні виконувати політичні й безпекові пункти домовленостей. Спочатку Україна має ухвалити закон про вибори на Донбасі, потім розвести війська і провести вибори. Після їхнього визнання ОБСЄ Донбасу потрібно надати особливий статус. Лише потім передбачено повне виведення незаконних збройних формувань з окупованих регіонів і повернення Україні контролю над кордоном.

Експерт зазначає: після обміну полоненими Путін ніби показав, що він може бути договороспроможним. І тепер виставляє свої умови. При цьому кількість обстрілів на Донбасі збільшилася, є загиблі українські військові. Росія знову нагнітає ситуацію.

Водночас Снєгирьов звертає увагу на небезпеку розведення військ по лінії зіткнення в трьох пунктах. За його словами, розведення сил поблизу Станиці Луганської може призвести до отримання контролю Росії над Щастинською ТЕЦ, яка забезпечує електрикою, як окуповані райони, так і підконтрольні Україні території. Золоте – "підбрюшшя" луганського промислового трикутника: Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Підприємства у цих населених пунктах де-факто теж можуть опинитися під контролем проросійських терористів. А Петровське – пряма дорога на Маріуполь.

Водночас фахівець наголошує: якщо Путін відмовиться від зустрічі в нормандському форматі, не погодившись з нашими вимогами, це буде мінус президенту Росії.

Україна повинна зробити виделку Росії. Окреслити, що ми проти федеративного устрою та виборів в ОРДЛО без вирішення безпекових питань. Не погоджуватися з формулою Штайнмаєра. Якщо Путін знову відмовиться від зустрічі, то покаже, що нормандський формат його не цікавить, і з ним не можна домовлятися,

– зазначає Снєгирьов.

Що таке нормандський формат? Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.



Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії відбудеться наприкінці вересня. Втім, Росія повідомила, що на зустріч у вересні шансів немає. Кремль вимагає згоди Україна на виконання формули Штайнмаєра. Україна заявила, що готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра, але за кількох умов. Серед них – повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій. В результаті Росія відмовилася узгоджувати графіки розведення збройних сил.



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу