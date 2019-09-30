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      На Донбасі загинула солдат Анастасія Вітовська: їй був 21 рік – фото

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      На Донбасі загинула солдат Анастасія Вітовська
      На Донбасі загинула солдат Анастасія Вітовська / Ілюстративне фото

      На Донеччині загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська. Їй був всього 21 рік, вдома залишився маленький син.

      Дівчина загинула через множинні осколкові поранення, про це повідомляє 24-й окремий штурмовий батальйон ЗСУ "Айдар" на фейсбук-сторінці.

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      Анастасія Вітовська отримала смертельні поранення 27 вересня поблизу міста Залізне. Дівчина родом з селища Рубіжне Луганської області.


      Анастасія Вітовська/ Фото з соцмереж 

      Зазначимо, у зведенні за цей день повідомили про загибель одного вйськовослужбовця складу Об'єднаних сил – Олександр Марків. Ворог вистрілив військовому в обличчя. 

      Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат. Лише за добу 27 вересня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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