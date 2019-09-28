На Донбасі загинув військовий: обстріли не вщухають

Упродовж доби 27 вересня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 1 український військовий загинув.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил поблизу Водяного, Богданівки, Павлополя, Пищевика, Мар’їнки, Авдіївки, Лебединського та Новотроїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 12 разів обстріляли позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганського, Луганського, Південного, Травневого, Новозванівки та Новотошківського.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 6 разів порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Мар’їнки, Лебединського, Водяного і Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Новолуганського.

Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

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Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу