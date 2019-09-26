17:25
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, 25 вересня
      Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Бойовики обмежують права мешканців Донбасу прикриваючись, "тероризмом" ОС

      328 Читать новость на русском
      Бойовики посилюють поліцейський режим на Донбасі
      Бойовики посилюють поліцейський режим на Донбасі / ukrinform.ua

      Проросійські бойовики посилюють поліцейський режим на окупованій території Донбасу. Зокрема, обмежуються пересування цивільних осіб та автомобільного транспорту. При цьому окупанти пояснюють свої звірства "протидією українським диверсантам".

      Крім того, так звані "правоохоронні органи" недореспублік затримують людей без паспортів "Л/ДНР", розповів спікер Міноборони Максим Праута, повідомляє "РБК – Україна".

      До слова: У Росії окупований Донбас порівняли з Придністров'ям

      Затриманих громадян без невизнаних у світі "паспортів" звинувачують у "нелояльності" до окупаційної влади.

      Місцевим жителям також надають перекручену інформацію про "терористичні дії" Об'єднаних сил. Під цим приводом окупаційні війська нарощують бойову та мобілізаційну підготовку власних сил.

      У такий спосіб бойовики хочуть переконати місцевих про намір України "силовим способом завершити війну на Донбасі". Крім того, це використовується для поширення серед цивільних антиукраїнських настроїв,
      – пояснив Максим Праута.

      окуповані території Донбасу
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
      сьогодні
      9789
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Окуповані території Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Прийняття закону про легалізацію грального бізнесу дасть поштовх для розвитку туризму, – Євченко
      сьогодні , 17:00 Прийняття закону про легалізацію грального бізнесу дасть поштовх для розвитку туризму, – Євченко
      Наталя Ромашова 93
      Біографія Жака Ширака: чим запам’ятався 22-й президент Франції
      сьогодні , 15:45 Біографія Жака Ширака: чим запам’ятався 22-й президент Франції
      554
      Зеленский выбирает президента США
      сьогодні , 15:30 Зеленский выбирает президента США
      Іван Яковина 401
      Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel
      сьогодні , 15:00 Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel
      Борис Немировський 447
      Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      сьогодні , 12:10 Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      Блог Медіа 2438
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук