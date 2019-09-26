Бойовики обмежують права мешканців Донбасу прикриваючись, "тероризмом" ОС

Проросійські бойовики посилюють поліцейський режим на окупованій території Донбасу. Зокрема, обмежуються пересування цивільних осіб та автомобільного транспорту. При цьому окупанти пояснюють свої звірства "протидією українським диверсантам".

Крім того, так звані "правоохоронні органи" недореспублік затримують людей без паспортів "Л/ДНР", розповів спікер Міноборони Максим Праута, повідомляє "РБК – Україна".

До слова: У Росії окупований Донбас порівняли з Придністров'ям

Затриманих громадян без невизнаних у світі "паспортів" звинувачують у "нелояльності" до окупаційної влади.

Місцевим жителям також надають перекручену інформацію про "терористичні дії" Об'єднаних сил. Під цим приводом окупаційні війська нарощують бойову та мобілізаційну підготовку власних сил.

У такий спосіб бойовики хочуть переконати місцевих про намір України "силовим способом завершити війну на Донбасі". Крім того, це використовується для поширення серед цивільних антиукраїнських настроїв,

– пояснив Максим Праута.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу