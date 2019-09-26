У Росії окупований Донбас порівняли з Придністров'ям

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв окупований Донбас з Придністров'ям, а Мінські угоди – з документом про федералізацію.

Лавров сказав, що позиція Росії "дещо ширша", аніж "особливий статус" Донбасу та врегулювання конфлікту, пише "Коммерсант". Позиція полягає в тому, що є Мінські домовленості.

Читайте також: Лавров похвалив Зеленського: він зіграв вирішальну роль у проведенні обміну полоненими

Він наголосив, що йдеться не лише про "особливий статус", а й про відновлення контролю України над усім цим регіоном "за поваги його особливого статусу".

Це дуже схоже на Придністров'я, між іншим,

– сказав Лавров.

Що відомо про Придністровський конфлікт?Зауважимо, що конфлікт між центральною владою Молдови та самопроголошеною республікою Придністров'я трапився ще у 1990 році. Пік протистояння був у 1992 році, коли між сторонами виникло збройне протистояння, завершене підписанням мирної угоди. Проблему не вирішено і досі, оскільки однозначно не визначено статус Придністров'я. Росія активно підтримувала самопроголошену республіку.

Відповідаючи на запитання, чи не стане Донбас "назавжди" Придністров'ям, де через десятиліття не передбачається врегулювання, Лавров відповів:

Щодо Придністров'я, на відміну від Донбасу, немає документа, який був би аналогічним Мінським домовленостями. Точніше, він був, але не затверджений – "меморандум Козака".

Меморандум Козака – це план врегулювання придністровського конфлікту через федералізацію Молдови, підготовлений в 2003 році тодішнім заступник голови адміністрації президента РФ Дмитрієм Козаком.

Лавров наголосив, що позиція Росії не змінилася. Він сказав, що Україна "така різна" і зберегти її можна "винятково виявивши розуміння всіх відмінностей". При цьому на запитання, чи він має на увазі федералізацію, Лавров сказав, що "це можна по-різному називати".

Не бачу причин, чому Україна має боятися ослаблення своєї ідентичності в разі, якщо вона визнає, що в цій країні живуть дуже різні люди. У Росії так само живуть дуже різні люди. Так, виникають тертя, виникають якісь конфлікти, але в рамках однієї країни з повагою до прав меншин завжди можна домовитися,

– сказав він.

Зауважимо, шо на окупованому Донбасі триває війна з Російською Федерацією. Лише упродовж доби 25 вересня збройні формування 32 рази порушили режим припинення вогню, який ще розпочався у липні. Україна і надалі зазначає значних втрат. За час війни загинули понад 13 тисяч людей.

Зустріч у "нормандському форматі" між лідерами України, Росії, Німеччини та Франції по врегулюванню війни на Донбасі мала відбутися ще 16 вересня, але у Кремлі вирішили перенести зустріч на місяць. Зеленський планує обговорити з президентами завершення війни.

Важливо: Скільки мирних жителів загинули на Донбасі за час війни: страшне число



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу