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      В России оккупированный Донбасс сравнили с Приднестровьем

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      Министр иностранных дел России Сергей Лавров
      Министр иностранных дел России Сергей Лавров / tass.ru

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил оккупированный Донбасс с Приднестровьем, а Минские соглашения – с документом о федерализации.

      Лавров сказал, что позиция России "несколько шире", чем "особый статус" Донбасса и урегулирование конфликта, пишет "Коммерсант". Позиция заключается в том, что есть Минские договоренности.

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      Он отметил, что речь идет не только об "особом статусе", но и о восстановлении контроля Украины над всем этим регионом "из уважения его особого статуса".

      Это очень похоже на Приднестровье, между прочим,
      – сказал Лавров.

      Что известно о Приднестровском конфликте?​Заметим, что конфликт между центральной властью Молдовы и самопровозглашенной республикой Приднестровье произошел еще в 1990 году. Пик противостояния был в 1992 году, когда между сторонами возникло вооруженное противостояние, завершенное подписанием мирного соглашения. Проблема не решена до сих пор, поскольку однозначно не определен статус Приднестровья. Россия активно поддерживала самопровозглашенную республику.

      Отвечая на вопрос, не станет ли Донбасс "навсегда" Приднестровьем, где через десятилетия не предвидится урегулирования, Лавров ответил:

      Относительно Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет документа, который был бы аналогичным Минским договоренностями. Точнее, он был, но не утвержден – "меморандум Козака".

      Меморандум Козака – это план урегулирования приднестровского конфликта через федерализацию Молдовы, подготовленный в 2003 году тогдашним замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

      Лавров подчеркнул, что позиция России не изменилась. Он сказал, что Украина "такая разная" и сохранить ее можно "исключительно обнаружив понимание всех различий". При этом на вопрос, имеет ли он в виду федерализацию, Лавров сказал, что "это можно по-разному называть".

      Не вижу причин, почему Украина должна бояться ослабления своей идентичности в случае, если она признает, что в этой стране живут очень разные люди. В России так же живут очень разные люди. Так, возникают трения, возникают какие-то конфликты, но в рамках одной страны с уважением к правам меньшинств всегда можно договориться,
      – сказал он.

      Заметим, что на оккупированном Донбассе продолжается война с Российской Федерацией. Только в течение суток 25 сентября вооруженные формирования 32 раза нарушили режим прекращения огня, который еще начался в июле. Украина и в дальнейшем несет значительные потери. За время войны погибли более 13 тысяч человек.

      Встреча в "нормандском формате" между лидерами Украины, России, Германии и Франции по урегулированию войны на Донбассе должна была состояться еще 16 сентября, но в Кремле решили перенести встречу на месяц. Зеленский планирует обсудить с президентами завершение войны.

      Важно: Сколько мирных жителей погибли в Донбассе за время войны: страшное число

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе Молдова Приднестровье Украина – Россия Нормандский формат Война
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