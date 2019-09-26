Лавров похвалил Зеленского: он сыграл решающую роль в проведении обмена пленными

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что Владимир Зеленский сыграл решающую роль в проведении обмена пленными 7 сентября.

Сергей Лавров считает, что обмен был совершен вне "контекста ситуации на Донбассе", пишет "Коммерсант".

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Глава МИД России подчеркнул, что прямой контакт Владимира Путина с Владимиром Зеленским является положительным явлением. По мнению Лаврова, обмен между Украиной и Россией должен "исцелить" отношения между Москвой и Киевом.

Относительно проведения встречи в "нормандском формате", то Лавров сказал, что "это зависит не от России".

Разговор Зеленского и Лаврова состоялась во время мероприятий программы Генеральной ассамблеи ООН 24 сентября. Во время приема, организованного Трампом, Сергей Лавров якобы сам обратился к Владимиру Зеленскому.

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Заметим, что встреча в "нормандском формате" между лидерами Украины, России, Германии и Франции по урегулированию войны на Донбассе должна была состояться 16 сентября, но в Кремле решили перенести встречу на месяц.

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Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала