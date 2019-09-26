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      Лавров похвалив Зеленського: він зіграв вирішальну роль у проведенні обміну полоненими

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      МЗС Росії Сергій Лавров
      МЗС Росії Сергій Лавров / riafan.ru

      Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що Володимир Зеленський зіграв вирішальну роль у проведенні обміну полоненими 7 вересня.

      Сергій Лавров вважає, що обмін був здійснений поза "контекстом ситуації на Донбасі", пише "Коммерсант".

      Цікаво: Буду вірити Зеленському: Лавров розповів, про що говорив з українським президентом

      Очільник МЗС Росії наголосив, що прямий контакт Володимира Путіна із Володимиром Зеленським є позитивним явищем. На думку Лаврова, обмін між Україною і Росією "оздоровив" відносини між Москвою і Києвом.

      Щодо проведення зустрічі в "нормандському форматі", то Лавров сказав, що "це залежить не від Росії".

      Розмова Зеленського та Лаврова відбулася під час заходів програми Генеральної асамблеї ООН 24 вересня. Під час прийому, організованого Трампом, Сергій Лавров начебто сам звернувся до Володимира Зеленського.

      Важливо! Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези промови – у матеріалі 24 каналу.

      Зауважимо, що зустріч у "нормандському форматі" між лідерами України, Росії, Німеччини та Франції по врегулюванню війни на Донбасі мала відбутися 16 вересня, але у Кремлі вирішили перенести зустріч на місяць.

      Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Генасамблея ООН Володимир Зеленський Нормандський формат Війна на Донбасі Новини України Новини політики Новини Росії Обмін полоненими
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