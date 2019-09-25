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      Буду вірити Зеленському: Лавров розповів, про що говорив з українським президентом

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      Лавров перетинався із Зеленським під час засідання Генасамблеї ООН
      Лавров перетинався із Зеленським під час засідання Генасамблеї ООН / Колаж 24 каналу

      Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів журналістам, що під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським зачепили теми нормандського формату та ситуації на Донбасі.

      Розмова Зеленського та Лаврова відбулася під час заходів програми Генеральної асамблеї ООН 25 вересня, пише Інтерфакс-Україна.

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      Як коментують розмову Зеленського та Лаврова у Росії

      "Не було переговорів – була бесіда", – при цьому наголосив Лавров.

      Ми обговорили, де ми зараз (у стосунках двох країн, Росії та України – 24 канал). Обидві сторони висловили ​​зацікавленість, аби вирішити ситуацію на Донбасі відповідно до мінських домовленостей,
      – сказав Лавров.

      Однак важливіше, що російський міністр наголосив: мовляв, він чув суперечливі твердження радників Зеленського, нібито "ніякого статусу Донбасу не буде".

      Я все-таки буду виходити з того, що мені сказав президент України, а не з того, що пишуть про висловлювання членів його команди,
      – зазначив Лавров.

      Що кажуть про спілкування Зеленського і Лаврова в Україні

      Тим часом в Офісі Президента також підтвердили факт розмови Президента України Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, пише РБК-Україна. Обговорювали, кажуть в ОП, нормандський формат.

      Розмова ("короткий діалог") відбулася вчора, 24 вересня, під час прийому, організованого Трампом. Сергій Лавров начебто сам звернувся до Володимира Зеленського. Інших деталей розмови не повідомляли.

      Важливо! Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези промови – у матеріалі 24 каналу.

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      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською
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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Новини Росії Сергій Лавров Україна – Росія Нормандський формат Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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