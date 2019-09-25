Буду вірити Зеленському: Лавров розповів, про що говорив з українським президентом

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів журналістам, що під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським зачепили теми нормандського формату та ситуації на Донбасі.

Розмова Зеленського та Лаврова відбулася під час заходів програми Генеральної асамблеї ООН 25 вересня, пише Інтерфакс-Україна.

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Як коментують розмову Зеленського та Лаврова у Росії

"Не було переговорів – була бесіда", – при цьому наголосив Лавров.

Ми обговорили, де ми зараз (у стосунках двох країн, Росії та України – 24 канал). Обидві сторони висловили ​​зацікавленість, аби вирішити ситуацію на Донбасі відповідно до мінських домовленостей,

– сказав Лавров.

Однак важливіше, що російський міністр наголосив: мовляв, він чув суперечливі твердження радників Зеленського, нібито "ніякого статусу Донбасу не буде".

Я все-таки буду виходити з того, що мені сказав президент України, а не з того, що пишуть про висловлювання членів його команди,

– зазначив Лавров.

Що кажуть про спілкування Зеленського і Лаврова в Україні

Тим часом в Офісі Президента також підтвердили факт розмови Президента України Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, пише РБК-Україна. Обговорювали, кажуть в ОП, нормандський формат.

Розмова ("короткий діалог") відбулася вчора, 24 вересня, під час прийому, організованого Трампом. Сергій Лавров начебто сам звернувся до Володимира Зеленського. Інших деталей розмови не повідомляли.

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