Хотів познайомитися: Зеленський пояснив, чому Лавров вирішив із ним поговорити

Міністр закордонних справ Росії, за словами українського президента, привітав Володимира Зеленського з успішним обміном полоненими. А розмову Лавров із Зеленським почав тому, що хотів познайомитися.

Про це розповів глава України під час брифінгу 25 вересня за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, пише РБК-Україна.

З чого почалося: Зеленський поговорив із Лавровим про Україну, – російські ЗМІ

Зеленський сказав, що Лавров хотів познайомитися з ним. А поруч із цим привітав з обміном полоненими між Києвом та Москвою (7 вересня).

Пан лавров підійшов. Сказав, що хоче познайомитися. Сказав, що хочуть (у Росії – 24 канал), аби війна на Донбасі закінчилася. Привітав з обміном (полоненими – 24 канал), – Володимир Зеленський.

І додав, що у розмові з Лавровим закликав Росію закінчити війну на Сході України: "Я сказав: якщо ви готові – давайте закінчимо війну".

Зауважимо, що раніше в Офісі Президента підтвердили факт розмови Президента України Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Під час розмови, кажуть, зачепили тему нормандського формату.

Керівник МЗС Росії Сергій Лавров заявив російським ЗМІ, що "не було переговорів – була бесіда". При цьому "обидві сторони висловили ​​зацікавленість, аби вирішити ситуацію на Донбасі відповідно до мінських домовленостей". Лавров зауважив, що вірить словам Зеленського.

Сама розмова Зеленського і Лаврова відбулася у вівторок, 24 вересня, під час прийому, організованого Трампом.