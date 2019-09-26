Хотел познакомиться: Зеленский объяснил, почему Лавров решил с ним поговорить

Министр иностранных дел России, по словам украинского президента, поздравил Владимира Зеленского с успешным обменом пленными. А разговор Лавров с Зеленским начал потому, что хотел познакомиться.

Об этом рассказал глава Украины во время брифинга 25 сентября по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, пишет РБК-Украина.

С чего началось: Зеленский поговорил с Лавровым об Украине, – российские СМИ

Зеленский сказал, что Лавров хотел познакомиться с ним. А также поздравил с обменом пленными между Киевом и Москвой (7 сентября).

Господин Лавров подошел. Сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что хотят (в России – 24 канал), чтобы война на Донбассе закончилась. Поздравил с обменом (пленными – 24 канал), – Владимир Зеленский.

И добавил, что в разговоре с Лавровым призвал Россию закончить войну на Востоке Украины: "Я сказал: если вы готовы – давайте закончим войну".

Заметим, что ранее в Офисе Президента подтвердили факт разговора Президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Во время разговора, говорят, затронули тему нормандского формата.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил российским СМИ, что "не было переговоров – была беседа". При этом "обе стороны выразили заинтересованность, чтобы решить ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями". Лавров отметил, что верит словам Зеленского.

Сам разговор Зеленского и Лаврова состоялся во вторник, 24 сентября, во время приема, организованного Трампом.