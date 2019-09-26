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      Хотел познакомиться: Зеленский объяснил, почему Лавров решил с ним поговорить

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      Зеленский объяснил разговор с Лавровым
      Зеленский объяснил разговор с Лавровым / slovoidilo.ua

      Министр иностранных дел России, по словам украинского президента, поздравил Владимира Зеленского с успешным обменом пленными. А разговор Лавров с Зеленским начал потому, что хотел познакомиться.

      Об этом рассказал глава Украины во время брифинга 25 сентября по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, пишет РБК-Украина.

      С чего началось: Зеленский поговорил с Лавровым об Украине, – российские СМИ

      Зеленский сказал, что Лавров хотел познакомиться с ним. А также поздравил с обменом пленными между Киевом и Москвой (7 сентября).

      Господин Лавров подошел. Сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что хотят (в России – 24 канал), чтобы война на Донбассе закончилась. Поздравил с обменом (пленными – 24 канал), – Владимир Зеленский.

      И добавил, что в разговоре с Лавровым призвал Россию закончить войну на Востоке Украины: "Я сказал: если вы готовы – давайте закончим войну".

      Заметим, что ранее в Офисе Президента подтвердили факт разговора Президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Во время разговора, говорят, затронули тему нормандского формата.

      Глава МИД России Сергей Лавров заявил российским СМИ, что "не было переговоров – была беседа". При этом "обе стороны выразили заинтересованность, чтобы решить ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями". Лавров отметил, что верит словам Зеленского.

      Сам разговор Зеленского и Лаврова состоялся во вторник, 24 сентября, во время приема, организованного Трампом.

      blog_ava
      Буду верить Зеленскому: Лавров рассказал, о чем говорил с украинским президентом
      25 сентября
      633
      Теги: Зеленский в США Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Сергей Лавров
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