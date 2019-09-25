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      Буду верить Зеленскому: Лавров рассказал, о чем говорил с украинским президентом

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      Лавров пересекался с Зеленским во время заседания Генассамблеи ООН
      Лавров пересекался с Зеленским во время заседания Генассамблеи ООН / Коллаж 24 канала

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским затронули темы нормандского формата и ситуации на Донбассе.

      Разговор Зеленского и Лаврова состоялся во время мероприятий программы Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября, пишет Интерфакс-Украина.

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      Как комментируют разговор Зеленского и Лаврова в России

      "Не было переговоров – была беседа", – при этом подчеркнул Лавров.

      Мы обсудили, где мы сейчас (в отношениях двух стран, России и Украины – 24 канал). Обе стороны выразили заинтересованность, чтобы решить ситуацию на Донбассе согласно минским договоренностям,
      – сказал Лавров.

      Однако важнее, что российский министр подчеркнул: мол, он слышал противоречивые утверждения советников Зеленского, якобы "никакого статуса Донбасса не будет".

      Я все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не из того, что пишут о высказываниях членов его команды,
      – отметил Лавров.

      Что говорят об общении Зеленского и Лаврова в Украине

      Тем временем в Офисе Президента также подтвердили факт разговора Президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, пишет РБК-Украина. Обсуждали, говорят в ОП, нормандский формат.

      Разговор ("короткий диалог") состоялся вчера, 24 сентября, во время приема, организованного Трампом. Сергей Лавров вроде бы сам обратился к Владимиру Зеленскому. Других деталей разговора не сообщали.

      Важно! Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные тезисы речи – в материале 24 канала.

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      Теги: Новости России Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Нормандский формат Украина – Россия Сергей Лавров
      Источник: 24 канал
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