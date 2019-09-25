Буду верить Зеленскому: Лавров рассказал, о чем говорил с украинским президентом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским затронули темы нормандского формата и ситуации на Донбассе.

Разговор Зеленского и Лаврова состоялся во время мероприятий программы Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября, пишет Интерфакс-Украина.

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Как комментируют разговор Зеленского и Лаврова в России

"Не было переговоров – была беседа", – при этом подчеркнул Лавров.

Мы обсудили, где мы сейчас (в отношениях двух стран, России и Украины – 24 канал). Обе стороны выразили заинтересованность, чтобы решить ситуацию на Донбассе согласно минским договоренностям,

– сказал Лавров.

Однако важнее, что российский министр подчеркнул: мол, он слышал противоречивые утверждения советников Зеленского, якобы "никакого статуса Донбасса не будет".

Я все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не из того, что пишут о высказываниях членов его команды,

– отметил Лавров.

Что говорят об общении Зеленского и Лаврова в Украине

Тем временем в Офисе Президента также подтвердили факт разговора Президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, пишет РБК-Украина. Обсуждали, говорят в ОП, нормандский формат.

Разговор ("короткий диалог") состоялся вчера, 24 сентября, во время приема, организованного Трампом. Сергей Лавров вроде бы сам обратился к Владимиру Зеленскому. Других деталей разговора не сообщали.

Важно! Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные тезисы речи – в материале 24 канала.