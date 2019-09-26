Боевики ограничивают права жителей Донбасса прикрываясь "терроризмом" ОС
Пророссийские боевики усиливают полицейский режим на оккупированной территории Донбасса. В частности, ограничиваются передвижение гражданских лиц и автомобильного транспорта. При этом оккупанты объясняют свои зверства "противодействием украинским диверсантам".
Кроме того, так называемые "правоохранительные органы" недореспублик задерживают людей без паспортов "Л/ДНР", рассказал спикер Минобороны Максим Праута, сообщает "РБК – Украина".
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Задержанных граждан без непризнанных в мире "паспортов" обвиняют у "нелояльности" к оккупационной власти.
Местным жителям также подают искаженную информацию о "террористических действиях" Объединенных сил. Под этим предлогом оккупационные войска наращивают боевую и мобилизационную подготовку собственных сил.
Таким образом боевики хотят убедить местных о намерении Украины "силовым способом завершить войну на Донбассе". Кроме того, это используется для распространения среди гражданских антиукраинских настроений,
– пояснил Максим Праута.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала