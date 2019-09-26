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      Боевики ограничивают права жителей Донбасса прикрываясь "терроризмом" ОС

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      Боевики усиливают полицейский режим на Донбассе
      Боевики усиливают полицейский режим на Донбассе / ukrinform.ua

      Пророссийские боевики усиливают полицейский режим на оккупированной территории Донбасса. В частности, ограничиваются передвижение гражданских лиц и автомобильного транспорта. При этом оккупанты объясняют свои зверства "противодействием украинским диверсантам".

      Кроме того, так называемые "правоохранительные органы" недореспублик задерживают людей без паспортов "Л/ДНР", рассказал спикер Минобороны Максим Праута, сообщает "РБК – Украина".

      К слову: В России оккупированный Донбасс сравнили с Приднестровьем

      Задержанных граждан без непризнанных в мире "паспортов" обвиняют у "нелояльности" к оккупационной власти.

      Местным жителям также подают искаженную информацию о "террористических действиях" Объединенных сил. Под этим предлогом оккупационные войска наращивают боевую и мобилизационную подготовку собственных сил.

      Таким образом боевики хотят убедить местных о намерении Украины "силовым способом завершить войну на Донбассе". Кроме того, это используется для распространения среди гражданских антиукраинских настроений,
      – пояснил Максим Праута.

      окуповані території Донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Оккупированные территории Міністерство оборони України Операция Объединенных сил Пророссийские боевики
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