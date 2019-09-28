На Донбассе погиб военный: обстрелы не прекращаются

В течение суток 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 1 украинский военный погиб.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Водяного, Богдановка, Павлополя, Пищевика, Марьинки, Авдеевки, Лебединского и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 12 раз обстреляли позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского, Луганского, Южного, Майского, Новозвановки и Новотошковского.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели 5 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Марьинки, Лебединского, Водяного и Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского.

От 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала