10:20
28 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:51, 27 сентября
      Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
      Вєсті.UA
      20:38, 27 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      На Донбассе погиб военный: обстрелы не прекращаются

      87 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / slovoidilo.ua

      В течение суток 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 1 украинский военный погиб.

      Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Кстати: В России оккупированный Донбасс сравнили с Приднестровьем

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Водяного, Богдановка, Павлополя, Пищевика, Марьинки, Авдеевки, Лебединского и Новотроицкого.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 12 раз обстреляли позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского, Луганского, Южного, Майского, Новозвановки и Новотошковского.

      За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

      С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 6 раз нарушили режим прекращения огня.

      Читайте также: Боевики ограничивают права жителей Донбасса, прикрываясь "терроризмом" ОС

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели 5 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Марьинки, Лебединского, Водяного и Павлополь.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского.

      От 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

      Важно: Сколько мирных жителей погибли в Донбассе за время войны: страшное число

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

       

      blog_ava
      Я иссушу это болото: Трамп обнародовал видео с Байденом, Порошенком и Зеленским
      сегодня
      1648
      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Украина – Россия Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Импичмент отменяется, Трамп снова на коне
      сегодня , 08:41 Импичмент отменяется, Трамп снова на коне
      Блог Соцмережі 2019
      Зеленое проклятье Трампа
      сегодня , 00:00 Зеленое проклятье Трампа
      Іван Яковина 254
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      121
      Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      27 сентября , 22:00 Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1211
      Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      27 сентября , 21:02 Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      Світлана Попова 481
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук