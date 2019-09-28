На Донбасі трагічно загинув військовий: ім’я та фото героя

На окупованому Донбасі 27 вересня загинув 38-річний Олександр Марків. Ворог вистрілив військовому в обличчя.

Олександр Марків був старшим лейтенантом, повідомили у МВС. Він отримав кульове поранення в обличчя близько 17:00 27 вересня.

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Медики одразу почали оперувати військового. На жаль, під час операції близько 19:30 Олександр Марків помер.



Загиблий Олександр Марків/ Фото з твіттер МВС

Наразі усі обставини з’ясовує робоча групою військової служби правопорядку ЗС України.

Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат. Лише за добу 27 вересня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу