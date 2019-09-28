На Донбассе трагически погиб военный: имя и фото героя
На оккупированном Донбассе 27 сентября погиб 38-летний Александр Марков. Враг выстрелил военному в лицо.
Александр Маркив был старшим лейтенантом, сообщили в МВД. Он получил пулевое ранение в лицо около 17:00 27 сентября.
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Медики сразу начали оперировать военного. К сожалению, во время операции около 19:30 Александр Маркив умер.
Погибший Александр Маркив / Фото с твиттера МВД
Сейчас все обстоятельства выясняет рабочая группой военной службы правопорядка ВС Украины.
От 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери. Только за сутки 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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