На Донбассе трагически погиб военный: имя и фото героя

На оккупированном Донбассе 27 сентября погиб 38-летний Александр Марков. Враг выстрелил военному в лицо.

Александр Маркив был старшим лейтенантом, сообщили в МВД. Он получил пулевое ранение в лицо около 17:00 27 сентября.

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Медики сразу начали оперировать военного. К сожалению, во время операции около 19:30 Александр Маркив умер.



Погибший Александр Маркив / Фото с твиттера МВД

Сейчас все обстоятельства выясняет рабочая группой военной службы правопорядка ВС Украины.

От 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери. Только за сутки 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала