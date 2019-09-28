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      На Донбассе трагически погиб военный: имя и фото героя

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      Александр Маркив погиб от обстрела
      Александр Маркив погиб от обстрела / Фото из соцсетей

      На оккупированном Донбассе 27 сентября погиб 38-летний Александр Марков. Враг выстрелил военному в лицо.

      Александр Маркив был старшим лейтенантом, сообщили в МВД. Он получил пулевое ранение в лицо около 17:00 27 сентября.

      Важно: Сколько мирных жителей погибли на Донбассе за время войны: страшное число

      Медики сразу начали оперировать военного. К сожалению, во время операции около 19:30 Александр Маркив умер.

      олександр марків
      Погибший Александр Маркив / Фото с твиттера МВД

      Сейчас все обстоятельства выясняет рабочая группой военной службы правопорядка ВС Украины.

      От 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери. Только за сутки 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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