П’ятеро дітей підірвалися на гранаті на окупованій Луганщині

П'ятеро дітей віком від 7 до 13 років зазнали поранень різного ступеня важкості в результаті вибуху гранати 28 вересня. Інцидент стався в окупованому селі Червона Зоря Перевальського району Луганської області, повідомляють сепаратистські ресурси.

Діти знайшли схованку з боєприпасами неподалік від житлових будинків. Граючись, діти випадково підірвали одну зі знайдених гранат.

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Постраждалих дітей забрали до медзакладів окупованого Луганська. Там про них дбають лікарі.

Зауважимо, що за даними моніторингової місії ООН, станом на 1 червня 2019 року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 147 українських дітей: 98 хлопчиків, 49 дівчаток. Ще 363 дитини зазнали поранень.