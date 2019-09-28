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      П’ятеро дітей підірвалися на гранаті на окупованій Луганщині

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      На окупованій Луганщині від вибуху гранати постраждали 5 дітей
      На окупованій Луганщині від вибуху гранати постраждали 5 дітей / nizhyn.in.ua (ілюстративне фото)

      П'ятеро дітей віком від 7 до 13 років зазнали поранень різного ступеня важкості в результаті вибуху гранати 28 вересня. Інцидент стався в окупованому селі Червона Зоря Перевальського району Луганської області, повідомляють сепаратистські ресурси.

      Діти знайшли схованку з боєприпасами неподалік від житлових будинків. Граючись, діти випадково підірвали одну зі знайдених гранат.

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      Постраждалих дітей забрали до медзакладів окупованого Луганська. Там про них дбають лікарі.

      Зауважимо, що за даними моніторингової місії ООН, станом на 1 червня 2019 року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 147 українських дітей: 98 хлопчиків, 49 дівчаток. Ще 363 дитини зазнали поранень.

      blog_ava
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      28 вересня
      4094
      Теги: Новини України Окуповані території Війна на Донбасі Новини Луганська Вибух Діти і неповнолітні
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