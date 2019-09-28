Пятеро детей подорвались на гранате на оккупированной Луганщине

Пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты 28 сентября. Инцидент произошел в оккупированном селе Красная Заря Перевальского района Луганской области, сообщают сепаратистские ресурсы.

Дети нашли тайник с боеприпасами неподалеку от жилых домов. Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат.

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Пострадавших детей забрали в медучреждения оккупированного Луганска. Там о них заботятся врачи.

Заметим, что по данным мониторинговой миссии ООН, по состоянию на 1 июня 2019 года в результате боевых действий на Донбассе погибли 147 украинских детей: 98 мальчиков, 49 девочек. Еще 363 ребенка получили ранения.