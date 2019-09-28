00:05
29 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Пятеро детей подорвались на гранате на оккупированной Луганщине

      24 Читати новину українською
      На оккупированной Луганщине от взрыва гранаты пострадали 5 детей
      На оккупированной Луганщине от взрыва гранаты пострадали 5 детей / nizhyn.in.ua (иллюстративное фото)

      Пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты 28 сентября. Инцидент произошел в оккупированном селе Красная Заря Перевальского района Луганской области, сообщают сепаратистские ресурсы.

      Дети нашли тайник с боеприпасами неподалеку от жилых домов. Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат.

      Читайте также: На Донбассе трагически погиб военный: имя и фото героя

      Пострадавших детей забрали в медучреждения оккупированного Луганска. Там о них заботятся врачи.

      Заметим, что по данным мониторинговой миссии ООН, по состоянию на 1 июня 2019 года в результате боевых действий на Донбассе погибли 147 украинских детей: 98 мальчиков, 49 девочек. Еще 363 ребенка получили ранения.

      blog_ava
      Затонуло исчезнувшее в Атлантическом океане судно с украинцами
      28 сентября
      719
      Теги: Оккупированные территории Новости Украины Дети и несовершеннолетние Взрыв Новости Луганска Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 28 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 28 сентября: взрыв в Сумах, отставка Волкера, курс гривны на последующие годы
      28 сентября , 22:03 Главные новости 28 сентября: взрыв в Сумах, отставка Волкера, курс гривны на последующие годы
      500
      Какие продукты в СССР были дефицитными, или совсем не существовали
      28 сентября , 22:00 Какие продукты в СССР были дефицитными, или совсем не существовали
      Максим Мирович 956
      Голобородько VS Зеленський: На чий бік має стати Україна у скандал у США
      28 сентября , 22:00 Голобородько VS Зеленський: На чий бік має стати Україна у скандал у США
      Антон Голобородько 101
      Выехать из Луганска – как выйти из тюрьмы
      28 сентября , 19:02 Выехать из Луганска – как выйти из тюрьмы
      Ольга Черненко 1344
      О Путине, возвращении Крыма и семье: Сенцов дал большое интервью
      28 сентября , 18:30 О Путине, возвращении Крыма и семье: Сенцов дал большое интервью
      206
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук