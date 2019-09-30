На Донбассе погибла солдат Анастасия Витовская: ей был 21 год
В Донецкой области погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская. Ей был всего 21 год, дома остался маленький сын.
Девушка погибла из-за множественного осколочного ранения, об этом сообщает 24-й отдельный штурмовой батальон ВСУ "Айдар" на фейсбук-странице.
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Анастасия Витовская получила смертельные ранения 27 сентября у города Железное. Девушка родом из поселка Рубежное Луганской области.
Анастасия Витовская / Фото из соцсетей
Отметим, в сводке за этот день сообщили о гибели одного военнослужащего состава Объединенных сил – Александра Маркива. Враг выстрелил военному в лицо.
От 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украины продолжает нести потери. Только за сутки 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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