10:54
30 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ

      На Донбассе погибла солдат Анастасия Витовская: ей был 21 год

      575 Читати новину українською
      На Донбассе погибла солдат Анастасия Витовская
      На Донбассе погибла солдат Анастасия Витовская / Иллюстративное фото

      В Донецкой области погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская. Ей был всего 21 год, дома остался маленький сын.

      Девушка погибла из-за множественного осколочного ранения, об этом сообщает 24-й отдельный штурмовой батальон ВСУ "Айдар" на фейсбук-странице.

      Знайте больше: Пятеро детей подорвались на гранате на оккупированной Луганщине

      Анастасия Витовская получила смертельные ранения 27 сентября у города Железное. Девушка родом из поселка Рубежное Луганской области.


      Анастасия Витовская / Фото из соцсетей

      Отметим, в сводке за этот день сообщили о гибели одного военнослужащего состава Объединенных сил – Александра Маркива. Враг выстрелил военному в лицо.

      От 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украины продолжает нести потери. Только за сутки 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Путин боится Зеленского, – Яковина
      сегодня
      1544
      Теги: Новости политики Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      сегодня , 08:40 Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      Світові Медіа 682
      Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
      сегодня , 08:20 Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
      Ігор Саджениця 270
      Главные новости 29 сентября: от Зеленского требуют стенограммы бесед с Путиным, арест Пушилина
      сегодня , 08:01 Главные новости 29 сентября: от Зеленского требуют стенограммы бесед с Путиным, арест Пушилина
      10420
      Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      29 сентября , 22:03 Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      Блоги тижня 1721
      Самые смешные мемы недели: Моника Зеленски, величайший лидер настоящего и что не так с Мендель
      29 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: Моника Зеленски, величайший лидер настоящего и что не так с Мендель
      1537
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук