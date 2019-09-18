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      Миротворча місія стане наступним кроком, – Пристайко про Донбас

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      Якщо мінські угоди не спрацюють, наступним кроком стане миротворча місія
      Якщо мінські угоди не спрацюють, наступним кроком стане миротворча місія / liga.net

      Якщо не вдасться досягти врегулювання на Донбасі за допомогою мінських домовленостей, то миротворча місія стане наступним кроком.

      Україна розглядає її введення як один із можливих варіантів розвитку подій, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільного засідання парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом.

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      Наразі з українська сторона планує вирішити "на основі тих мінських угод, які укладені".

      Якщо у нас не виходить і ми стикаємося з повним небажанням просуватися далі, одним з варіантів наступних кроків буде миротворча місія,
      – наголосив він.

      Водночас учасник переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма "категорично проти" того, аби миротворці розташувались на лінії зіткнення. 

      Мінські угоди – комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту. Однак і Росія, і проросійські бойовики порушують домовленості, зокрема –безстрокове "хлібне перемир’я", встановлене 21 липня. Україна продовжує зазнавати тяжких автрт черех обстріли. 

      Що таке миротворча місія?

      Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Мінські домовленості Вадим Пристайко Новини України Новини політики
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