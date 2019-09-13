16:00
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Це буде новий кордон Росії з Україною, – Кучма про миротворців на Донбасі

      2873 Читать новость на русском
      Леонід Кравчук
      Леонід Кравчук / Getty images

      Учасник переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає, що не можна погоджуватись на те, аби миротворці розташувались на лінії зіткнення.

      Про це другий президент України розповів в коментарі 24 каналу під час форуму YES.

      До слова: Зеленський знову мав телефонну розмову з Путіним: про що домовилися

      "Я категорично проти, я так розумію, що такої ж думки президент, що в жодному разі не можна погоджуватись на миротворців на лінії зіткнення. Це буде новий кордон Росії з Україною", – сказав Кучма. 

      За його словами, від позиції Кремля залежатиме, чи плине це на процес мінських домовленостей та домовленостей України з Росією.

      Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      "Все ж таки дала йому в морду": сестра Сенцова лежить у лікарні з депресією
      сьогодні
      17963
      Теги: Новини Росії Форум YES 2019 у Києві Новини України Україна – Росія Мінські домовленості Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон
      сьогодні , 15:00 Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон
      Дмитро Снєгирьов 665
      Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      сьогодні , 13:30 Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      Сергій Фурса 1335
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1792
      Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії
      сьогодні , 12:40 Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії
      1766
      Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      сьогодні , 12:00 Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 416
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук