Це буде новий кордон Росії з Україною, – Кучма про миротворців на Донбасі
Учасник переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає, що не можна погоджуватись на те, аби миротворці розташувались на лінії зіткнення.
Про це другий президент України розповів в коментарі 24 каналу під час форуму YES.
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"Я категорично проти, я так розумію, що такої ж думки президент, що в жодному разі не можна погоджуватись на миротворців на лінії зіткнення. Це буде новий кордон Росії з Україною", – сказав Кучма.
За його словами, від позиції Кремля залежатиме, чи плине це на процес мінських домовленостей та домовленостей України з Росією.
Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".
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