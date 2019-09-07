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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Зеленський знову мав телефонну розмову з Путіним: про що домовилися

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      Зеленський поговорив з Путіним і 7 вересня
      Зеленський поговорив з Путіним і 7 вересня / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський 7 вересня мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони дійшли згоди, що задоволені результатом виконання домовленостей щодо обміну полоненими.

      У розмові Путіна та Зеленського мовилося про "перший етап на шляху до нормалізації діалогу". Про це повідомили в Офісі Президента.

      Читайте також: Обмін полоненими із Росією відбувся: причини, ціна та наслідки

      Важливо, що президенти обох країн домовилися найближчим часом досягти згоди щодо дати зустрічі в нормандському форматі.

      Також Володимир Путін і Володимир Зеленський обговорили наступні кроки щодо реалізації мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі.

      Нагадаємо, нормандський формат – це переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у чотиристоронньому форматі: Німеччина, Франція, Росія, Україна.

      Обмін українських бранців Кремля та полонених моряків та утримуваних в Україні росіян відбувся 7 вересня. З цього приводу й відбувалася розмова між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Усі новини щодо обміну полонених – у матеріалах 24 каналу.

      Хто повернувся до України – дивіться в інфографіках 24 каналу:

      моряки

      Читайте також: Зеленський заявив про плани швидко повернути з полону кримських татар

      Бранці

      Читайте також: Що робив Путін у день повернення в Україну звільнених полонених

      Раніше Зеленський говорив з Путіним щонайменше двічі.

      Російський та український лідери обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі й спільної роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб 11 липня 2019 року. Це була перша розмова Путіна та Зеленського. Ініціатором був український глава держави. 

      Читайте також: 6 серпня ворог обстріляв позиції українських захисників, загинули чотири військовослужбовці

      7 серпня Володимир Зеленський через загибель чотирьох військових на Донбасі терміново зателефонував Володимиру Путіну. У розмові український президент наголосив, що ситуація, яка виникла не наближує сторони до миру. Також обговорювали й обмін полоненими.

      Згодом, 31 серпня, Володимир Зеленський відверто розповів про розмови із Путіним

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      Теги: Обмін полоненими Україна – Росія Мінські домовленості Нормандський формат Війна на Донбасі Новини Росії Володимир Путін Володимир Зеленський Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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