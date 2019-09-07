Зеленський знову мав телефонну розмову з Путіним: про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський 7 вересня мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони дійшли згоди, що задоволені результатом виконання домовленостей щодо обміну полоненими.

У розмові Путіна та Зеленського мовилося про "перший етап на шляху до нормалізації діалогу". Про це повідомили в Офісі Президента.

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Важливо, що президенти обох країн домовилися найближчим часом досягти згоди щодо дати зустрічі в нормандському форматі.

Також Володимир Путін і Володимир Зеленський обговорили наступні кроки щодо реалізації мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, нормандський формат – це переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у чотиристоронньому форматі: Німеччина, Франція, Росія, Україна.

Обмін українських бранців Кремля та полонених моряків та утримуваних в Україні росіян відбувся 7 вересня. З цього приводу й відбувалася розмова між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Усі новини щодо обміну полонених – у матеріалах 24 каналу.

Хто повернувся до України – дивіться в інфографіках 24 каналу:

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Раніше Зеленський говорив з Путіним щонайменше двічі.

Російський та український лідери обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі й спільної роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб 11 липня 2019 року. Це була перша розмова Путіна та Зеленського. Ініціатором був український глава держави.

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7 серпня Володимир Зеленський через загибель чотирьох військових на Донбасі терміново зателефонував Володимиру Путіну. У розмові український президент наголосив, що ситуація, яка виникла не наближує сторони до миру. Також обговорювали й обмін полоненими.

Згодом, 31 серпня, Володимир Зеленський відверто розповів про розмови із Путіним