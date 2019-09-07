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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Зеленский снова имел телефонный разговор с Путиным: о чем договорились

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      Зеленский поговорил с Путиным и 7 сентября
      Зеленский поговорил с Путиным и 7 сентября / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Они пришли к согласию, что довольны результатом выполнения договоренностей по обмену пленными.

      В разговоре Путина и Зеленского говорилось о "первом этапе на пути к нормализации диалога". Об этом сообщили в Офисе Президента.

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      Важно, что президенты обеих стран договорились в ближайшее время достичь согласия относительно даты встречи в нормандском формате.

      Также Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили следующие шаги по реализации минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.

      Напомним, нормандский формат – это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в четырехстороннем формате: Германия, Франция, Россия, Украина.

      Обмен украинских пленников Кремля и пленных моряков и задержанных в Украине россиян состоялся 7 сентября. По этому поводу и происходил разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Все новости по обмену пленных - в материалах 24 канала.

      Кто вернулся в Украину - смотрите в инфографиках 24 канала:

      моряки

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      Бранці

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      Ранее Зеленский говорил с Путиным по меньшей мере дважды.

      Российский и украинский лидеры обсудили вопросы урегулирования военных действий на Донбассе и совместной работы по возврату удерживаемых с обеих сторон человек 11 июля 2019 года. Это был первый разговор Путина и Зеленского. Инициатором был украинский глава государства.

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      7 августа Владимир Зеленский из-за гибели четырех военных на Донбассе срочно позвонил Владимиру Путину. В разговоре украинский президент подчеркнул, что ситуация, которая возникла, не приближает стороны к миру. Также обсуждали и обмен пленными.

      Впоследствии, 31 августа, Владимир Зеленский откровенно рассказал о разговорах с Путиным

       

      blog_ava
      Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: где смотреть онлайн бой UFC242
      7 сентября
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Обмен пленными Владимир Зеленский Минские договоренности Нормандский формат Война на Донбассе Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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