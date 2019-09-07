Зеленский снова имел телефонный разговор с Путиным: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Они пришли к согласию, что довольны результатом выполнения договоренностей по обмену пленными.

В разговоре Путина и Зеленского говорилось о "первом этапе на пути к нормализации диалога". Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Важно, что президенты обеих стран договорились в ближайшее время достичь согласия относительно даты встречи в нормандском формате.

Также Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили следующие шаги по реализации минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, нормандский формат – это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в четырехстороннем формате: Германия, Франция, Россия, Украина.

Обмен украинских пленников Кремля и пленных моряков и задержанных в Украине россиян состоялся 7 сентября. По этому поводу и происходил разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Все новости по обмену пленных - в материалах 24 канала.

Кто вернулся в Украину - смотрите в инфографиках 24 канала:

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Ранее Зеленский говорил с Путиным по меньшей мере дважды.

Российский и украинский лидеры обсудили вопросы урегулирования военных действий на Донбассе и совместной работы по возврату удерживаемых с обеих сторон человек 11 июля 2019 года. Это был первый разговор Путина и Зеленского. Инициатором был украинский глава государства.

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7 августа Владимир Зеленский из-за гибели четырех военных на Донбассе срочно позвонил Владимиру Путину. В разговоре украинский президент подчеркнул, что ситуация, которая возникла, не приближает стороны к миру. Также обсуждали и обмен пленными.

Впоследствии, 31 августа, Владимир Зеленский откровенно рассказал о разговорах с Путиным