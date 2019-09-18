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      Миротворческая миссия станет следующим шагом, – Пристайко о Донбассе

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      Если минские соглашения не сработают, следующим шагом станет миротворческая миссия
      Если минские соглашения не сработают, следующим шагом станет миротворческая миссия / https://www.liga.net/

      Если не удастся достичь урегулирования на Донбассе с помощью минских договоренностей, то миротворческая миссия станет следующим шагом.

      Украина рассматривает введение миротворцев как один из возможных вариантов развития событий, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместного заседания парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом.

      Важно: Зеленский ввел в минский процесс экс-заместителя Кличко

      Сейчас украинская сторона планирует решить конфликт "на основе тех минских соглашений, которые заключены".

      Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия,
      – подчеркнул он.

      Между тем участник переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма "категорически против" того, чтобы миротворцы находились на линии соприкосновения.

      Минские соглашения – комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта. Однако и Россия, и пророссийские боевики нарушают договоренности, в частности – бессрочное "хлебное перемирие", установленное 21 июля. Украина продолжает нести тяжелые потери из-за обстрелов.

      Что такое миротворческая миссия?

      Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

      Карта оккупированных территорий
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      У Зеленского рассказали, когда начнется завершение войны на Донбассе
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Минские договоренности Вадим Пристайко
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