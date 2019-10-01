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      Брифінг президента Зеленського: дивіться онлайн-трансляцію

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      Брифінг Зеленського, формула Штайнмаєра – онлайн трансляція
      Брифінг президента Зеленського / focus.ua

      1 жовтня о 19:00 відбудеться брифінг президента України Володимира Зеленського.

      Можливо, президент Зеленський говоритиме про підписання Україною формули Штайнмаєра.

      Читайте також: Україна підписала формулу Штайнмаєра, – російські ЗМІ

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      Оскільки Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі.

      Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

      Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном часто не згадують.

      Текст формули Штайнмаєра, який раніше опублікував експредставник України в ТКГ Роман Безсмертний:

      Формула Штайнмаєра

       

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      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Мінські домовленості Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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