Брифинг Зеленского о формуле Штайнмайера: полное видео

1 октября президент Украины Владимир Зеленский дал короткий брифинг относительно формулы Штайнмайера и переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

Первыми о подписании формулы Штайнмайера Украине сообщили российские СМИ. После этого Офис украинского президента анонсировал брифинг Зеленского.

Важно: Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, – Зеленский

Основные тезисы, которые озвучил Зеленский:

1. Украина согласовала текст формулы Штайнмайера:

Мы ответили на письмо господина Сайдика, что согласовываем текст формулы Штайнмайера. Она должна быть имплиментована в новый закон об особом статусе (Донбасса), которого еще нет.

2. Парламент подготовит новый закон об особом статусе Донбасса. Новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера:

В этом новом законе не будет перешагнута ни одна красная линия. Именно поэтому нет и никогда не будет никакой капитуляции.

Брифинг Зеленского о переговорах в Минске и формуле Штайнмайера: смотрите видео

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Что предполагает формула Штайнмайера?

Поскольку Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу относительно мира на Донбассе.

Коротко формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.

Текст формулы Штайнмайера, который ранее опубликовал экс-представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный: