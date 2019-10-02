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      Лідер "Нацкорпусу" оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції: відео

      661 Читать новость на русском
      Андрій Білецький
      Андрій Білецький / wikipedia

      Андрій Білецький анонсував початок безстрокової акцію проти підписання Україною формули Штайнмаєра та заяв президента Зеленського.

      Про це Білецький заявив у своєму відеозверненні.

      Читайте також: Питань стало більше, ніж було, – Клімкін прокоментував формулу Штайнмаєра

      На думку Білецького, президент Зеленський зрадив 16 тисячам українців, які загинули на фронті.

      Ми, патріоти, ветерани оголошуємо безстрокову акцію. Ми звертаємося до всіх українців виходити сьогодні на Банкову, щоб показати цій владі: ми такі самі, які були 5 років тому, у нас є власна гідність, у нас є почуття честі і ми готові боротися за нашу країну! Ми не боїмося ні влади, ні ворога. Ми можемо зупинити капітуляцію і ми повинні це зробити,
      – заявив у своєму зверненні лідер "Нацкорпусу".

      Дивіться відеозвернення Андрія Білецького:

      1 жовтня у Мінську Українська сторона ТКГ підписала формулу Штайнмаєра і цей факт підтвердив Президент Володимир Зеленський. При цьому Україна закріпила формулу Штайнмаєра не єдиним документом, а листами.

      Яка суть формули Штайнмаєра?Як пояснив Зеленський, на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий закон про особливий статус Донбасу.

      Закон запрацює, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами.

      Щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

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      Теги: Новини України Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Новини політики Окуповані території Андрій Білецький
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