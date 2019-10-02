Лидер "Нацкорпуса" объявил о создании Штаба сопротивления капитуляции: видео

Андрей Билецкий анонсировал начало бессрочной акции против подписания Украиной формулы Штайнмайера и заявлений президента Зеленского.

Об этом Билецкий заявил в своем видеообращении.

Читайте также: Вопросов стало больше, чем было, – Климкин прокомментировал формулу Штайнмайера

По мнению Билецкого, президент Зеленский предал 16 тысяч украинцев, погибших на фронте.

Мы, патриоты, ветераны объявляем бессрочную акцию. Мы обращаемся ко всем украинцам выходить сегодня на Банковую, чтобы показать этой власти: мы такие же, какие были 5 лет назад, у нас есть собственное достоинство, у нас есть чувство чести, и мы готовы бороться за нашу страну! Мы не боимся ни власти, ни врага. Мы можем остановить капитуляцию и мы должны это сделать,

- заявил в своем обращении лидер "Нацкорпуса".

Смотрите видеообращение Андрея Билецкого:

1 октября в Минске Украинская сторона ТКГ подписала формулу Штайнмайера и этот факт подтвердил Президент Владимир Зеленский. При этом Украина закрепила формулу Штайнмайера не единым документом, а письмами.

В чем суть формулы Штайнмайера?

Как пояснил Зеленский, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.



Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.



Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.