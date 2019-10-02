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      Лидер "Нацкорпуса" объявил о создании Штаба сопротивления капитуляции: видео

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      Андрей Билецкий
      Андрей Билецкий / wikipedia

      Андрей Билецкий анонсировал начало бессрочной акции против подписания Украиной формулы Штайнмайера и заявлений президента Зеленского.

      Об этом Билецкий заявил в своем видеообращении.

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      По мнению Билецкого, президент Зеленский предал 16 тысяч украинцев, погибших на фронте.

      Мы, патриоты, ветераны объявляем бессрочную акцию. Мы обращаемся ко всем украинцам выходить сегодня на Банковую, чтобы показать этой власти: мы такие же, какие были 5 лет назад, у нас есть собственное достоинство, у нас есть чувство чести, и мы готовы бороться за нашу страну! Мы не боимся ни власти, ни врага. Мы можем остановить капитуляцию и мы должны это сделать,
      - заявил в своем обращении лидер "Нацкорпуса".

      Смотрите видеообращение Андрея Билецкого:

      1 октября в Минске Украинская сторона ТКГ подписала формулу Штайнмайера и этот факт подтвердил Президент Владимир Зеленский. При этом Украина закрепила формулу Штайнмайера не единым документом, а письмами.

      В чем суть формулы Штайнмайера?
      Как пояснил Зеленский, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.

      Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.

      Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Формула Штайнмайера Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Андрей Билецкий
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