Вопросов стало больше, чем было, – Климкин прокомментировал формулу Штайнмайера

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "мы пока не видели текста" формулы Штайнмайера, однако существует угроза проведению свободных и честных выборов на Донбассе.

"На формулу Штайнмайера согласились. Ожидаемо. То есть российское условие о проведении нормандской встречи выполнили. Тоже ожидаемо. Текст мы не видели, но похоже, что выборы должны быть в целом свободными и честными. То есть Россия их сделает не свободными и не честными. И вообще – не выборами", – написал Климкин на своей странице в фейсбуке.

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При этом он назвал условия свободных и честных выборов. Это не только отсутствие российских войск и техники на оккупированном Донбассе, но и полное разоружение и обеспечение безопасности, полный контроль Украины и/или международного сообщества безопасности на всей территории оккупированного Донбасса и на всем участке украинско-российской границы. Еще одно условие проведения свободных и честных выборов – полное участие всех украинских СМИ и политических партий, а также участие в выборах временно перемещенных лиц.

"Это организация выборов нашей ЦИК, возможно, совместно с международной администрацией. Это функционирование украинских судов и еще много всего. Ответы на все эти вопросы должны быть четкими и однозначными. Иначе легитимность этих выборов никогда не будет признана", – считает Климкин.

Он подчеркнул, что формула Штайнмайера не имеет никакого смысла без того, "чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту".

Вопросов стало больше, чем было. Общество будет требовать на них ответы. Таких, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины. Для всех остальных, даже для наших друзей, это проблема, которую необходимо решить. Для нас – вопрос нашего существования как единой и соборной державы,

– резюмировал Климкин.

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1 октября в Минске Украина подписала формулу Штайнмайера. Сначала об этом сообщили российские СМИ, а затем информацию подтвердил и Президент Украины Владимир Зеленский. При этом Украина закрепила формулу Штайнмайера не единым документом, а письмами, уточнил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

Какова суть формулы Штайнмайера?Как пояснил Зеленский, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.



Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.



Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.