Формула Штайнмайера может снова сделать Украину частью России, – Портников

Одобрение формулы Штайнмайера в условиях, когда стороны совершенно противоположно трактуют условия для проведения выборов на оккупированных территориях, может стать причиной очередного обострения ситуации.

Одобрение формулы Штайнмайера может стать и возможностью для "тихой капитуляции" команды Зеленского перед Кремлем", – написал в своем фейсбуке журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

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А это будет означать, что большинство украинцев во главе с президентом – как это уже неоднократно было в истории – променяет перспективы государственности на перспективы призрачного мира с бывшей метрополией. И в итоге снова сделает Украину частью России,

– написал Портников.

1 октября российские СМИ сообщили, что в Минске Украина подписала формулу Штайнмайера. Подтвердить или опровергнуть эту информацию журналисты попросили Президента Украины Владимира Зеленского. На это президент лишь сказал: "Мы ответили на письмо господина Сайдика, что согласовываем текст формулы Штайнмайера". В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик пояснил, что Украина закрепила формулу Штайнмайера письмами, а не единым документом.

В чем заключается суть формулы Штайнмайера?1 октября на брифинге Зеленский пояснил, что согласно формуле на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.



Это произойдет при условии, если в ОРДЛО пройдут местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.



Президент также заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.