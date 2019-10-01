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      Формула Штайнмаєра може знову зробити Україну частиною Росії, – Портников

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      Віталій Портников оцінив підписання формули Штайнмаєра
      Віталій Портников оцінив підписання формули Штайнмаєра / apostrophe.ua

      Схвалення формули Штайнмаєра в умовах, коли сторони абсолютно протилежно трактують умови для проведення виборів на окупованих територіях, може стати причиною чергового загострення ситуації.

      Схвалення формули Штайнмаєра може стати "і можливістю для "тихої капітуляції" команди Зеленського перед Кремлем", написав у своєму фейсбуці журналіст та політичний оглядач Віталій Портников.

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      А це означатиме, що більшість українців на чолі з президентом – як це вже неодноразово було в історії – проміняє перспективи державності на перспективи примарного миру з колишньою метрополією. І в підсумку знову зробить Україну частиною Росії,
      – написав Портников.

      1 жовтня російські ЗМІ повідомили, що в Мінську Україна підписала формулу Штайнмаєра. Підтвердити чи спростувати цю інформацію журналісти попросили у Президента України Володимира Зеленського. На це президент лише сказав: "Ми відповіли на лист пана Сайдіка, що погоджуємо текст формули Штайнмаєра". У свою чергу спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік пояснив, що Україна закріпила формулу Штайнмаєра листами, а не єдиним документом.

      В чому полягає суть формули Штайнмаєра? 1 жовтня на брифінгу Зеленський пояснив, що згідно з формулою, на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.

      Це відбудеться за умови, коли в ОРДЛО пройдуть місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Президент також заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

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      Теги: Новини політики Новини України Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Окуповані території Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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