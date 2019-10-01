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      Питань стало більше, ніж було, – Клімкін прокоментував формулу Штайнмаєра

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      Клімкін прокоментував підписання формули Штайнмаєра
      Клімкін прокоментував підписання формули Штайнмаєра / Getty Images

      Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що "ми поки що не бачити тексту" формули Штайнмаєра, проте існує загроза проведенню вільних і чесних виборів на Донбасі.

      "На формулу Штайнмаєра погодилися. Очікувано. Тобто російську умову щодо проведення нормандської зустрічі виконали. Теж очікувано. Текст ми не бачили, але схоже, що вибори мають бути в цілому вільними та чесними. Тобто Росія їх зробить не вільними і не чесними. І взагалі – не виборами", – написав Клімкін на своїй сторінці у фейсбуці.

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      При цьому він назвав умови вільних і чесних виборів. Це не тільки відсутність російських військ і техніки на окупованому Донбасі, а й повне роззброєння і забезпечення безпеки, повний контроль України та/або міжнародною спільнотою безпеки на всій території окупованого Донбасу і на всій ділянці українсько-російського кордону. Ще одна умова проведення вільних і чесних виборів – повна участь всіх українських ЗМІ і політичних партій, а також участь у виборах тимчасово переміщених осіб.

      "Це організація виборів нашою ЦВК, можливо, спільно з міжнародною адміністрацією. Це функціонування українських судів і ще багато всього. Відповіді на всі ці питання мають бути чіткими і однозначними. Інакше легітимність цих виборів ніколи не буде визнана", – гадає Клімкін.

      Він наголосив, що формула Штайнмаєра не має жодного сенсу без того, "щоб вона була вмонтована у план дій, тобто дорожню карту".

      Запитань стало більше, ніж було. Суспільство буде вимагати на них відповіді. Таких, які не вирішують проблему окупації Донбасу за рахунок України. Для всіх інших, навіть для наших друзів, це проблема, яку необхідно вирішити. Для нас – питання нашого існування як єдиної та соборної держави,
      – резюмував Клімкін.

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      1 жовтня у Мінську Україна підписала формулу Штайнмаєра. Спершу про це повідомили російські ЗМІ, а згодом інформацію підтвердив і Президента України Володимир Зеленський. При цьому Україна закріпила формулу Штайнмаєра не єдиним документом, а листами, уточнив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

      Яка суть формули Штайнмаєра? Як пояснив Зеленський, на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий закон про особливий статус Донбасу.

      Закон запрацює, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами.

      Щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      blog_ava
      Україна підписала формулу Штайнмаєра, – російські ЗМІ
      сьогодні
      23109
      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Окуповані території Павло Клімкін Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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