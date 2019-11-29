На переговорах с Зеленским в Париже Путин поднимет газовый вопрос

В Париже, кроме саммита "нормандской четверки", может произойти еще и двусторонняя встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. По крайней мере, такую возможность сейчас допускают в Кремле. Речь идет о переговорах касательно нового газового контракта между Россией и Украиной.

О вероятности таких переговоров высказался пресс-секретар российского президента Дмитрий Песков на брифинге перед журналистами, передает ряд российских СМИ.

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По словам Пескова, сначала должны пройти основательные переговоры между всеми лидерами-участниками нормандского формата.

Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе смогут вдвоем пообщаться с тем, чтобы коснуться и газовой тематики,

– отметил прессекретар российского лидера.

Песков также добавил: по газовому вопросу Украина и Россия сейчас интенсивно контактируют, к процессу присоединяется также Еврокомиссия.

В то же время, он отказался назвать ориентировочную цену российского газа для Украины.

"Говорить о каких-то цифрах со стороны, не будучи участником переговоров, было бы неправильно и глупо. Поэтому не будем сейчас давать никаких ни объяснений об условиях, которым стороны выступают, ни оценивать перспективы", – добавил он.

Что известно о встрече в нормандском формате: