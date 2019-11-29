На переговорах с Зеленским в Париже Путин поднимет газовый вопрос
В Париже, кроме саммита "нормандской четверки", может произойти еще и двусторонняя встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. По крайней мере, такую возможность сейчас допускают в Кремле. Речь идет о переговорах касательно нового газового контракта между Россией и Украиной.
О вероятности таких переговоров высказался пресс-секретар российского президента Дмитрий Песков на брифинге перед журналистами, передает ряд российских СМИ.
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По словам Пескова, сначала должны пройти основательные переговоры между всеми лидерами-участниками нормандского формата.
Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе смогут вдвоем пообщаться с тем, чтобы коснуться и газовой тематики,
– отметил прессекретар российского лидера.
Песков также добавил: по газовому вопросу Украина и Россия сейчас интенсивно контактируют, к процессу присоединяется также Еврокомиссия.
В то же время, он отказался назвать ориентировочную цену российского газа для Украины.
"Говорить о каких-то цифрах со стороны, не будучи участником переговоров, было бы неправильно и глупо. Поэтому не будем сейчас давать никаких ни объяснений об условиях, которым стороны выступают, ни оценивать перспективы", – добавил он.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.