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      На переговорах із Зеленським у Парижі Путін підніматиме газове питання

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      Зеленський і Путін / колаж 24 каналу

      У Парижі, крім саміту "нормандської четвірки", може відбутися ще й двостороння зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Принаймні, таку можливість зараз допускають у Кремлі. Йдеться, зокрема, про переговори щодо нового газового контракту між Росією та Україною.

      Про ймовірність таких переговорів висловився прессекретар російського президента Дмитро Пєсков на брифінгу перед журналістами, передає низка російських ЗМІ.

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      За словами Пєскова, спочатку повинні відбутися ґрунтовні переговори між усіма лідерами-учасниками нормандського формату.

      Якщо будуть залишатися проблемні питання, по яких не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч у Парижі, де вони так чи інакше матимуть можливість удвох поспілкуватися, з тим, щоб торкнутися і газової тематики,
      – наголосив прессекретар російського лідера.

      Пєсков також додав: щодо газового питання Україна і Росія зараз інтенсивно контактують, до процесу долучається також Єврокомісія.

      Водночас, він відмовився назвати орієнтовну ціну російського газу для України.

      "Говорити про якісь цифри з боку, не будучи учасником переговорів, було б неправильно і нерозумно. Тому не будемо зараз давати жодних ні пояснень про умови, з якими сторони виступають, ні оцінювати перспективи", – додав він.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Нормандський формат Україна – Росія Газовий контракт Володимир Путін Володимир Зеленський Газовий конфлікт
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