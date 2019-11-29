На переговорах із Зеленським у Парижі Путін підніматиме газове питання

У Парижі, крім саміту "нормандської четвірки", може відбутися ще й двостороння зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Принаймні, таку можливість зараз допускають у Кремлі. Йдеться, зокрема, про переговори щодо нового газового контракту між Росією та Україною.

Про ймовірність таких переговорів висловився прессекретар російського президента Дмитро Пєсков на брифінгу перед журналістами, передає низка російських ЗМІ.

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За словами Пєскова, спочатку повинні відбутися ґрунтовні переговори між усіма лідерами-учасниками нормандського формату.

Якщо будуть залишатися проблемні питання, по яких не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч у Парижі, де вони так чи інакше матимуть можливість удвох поспілкуватися, з тим, щоб торкнутися і газової тематики,

– наголосив прессекретар російського лідера.

Пєсков також додав: щодо газового питання Україна і Росія зараз інтенсивно контактують, до процесу долучається також Єврокомісія.

Водночас, він відмовився назвати орієнтовну ціну російського газу для України.

"Говорити про якісь цифри з боку, не будучи учасником переговорів, було б неправильно і нерозумно. Тому не будемо зараз давати жодних ні пояснень про умови, з якими сторони виступають, ні оцінювати перспективи", – додав він.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: