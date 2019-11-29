На переговорах із Зеленським у Парижі Путін підніматиме газове питання
У Парижі, крім саміту "нормандської четвірки", може відбутися ще й двостороння зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Принаймні, таку можливість зараз допускають у Кремлі. Йдеться, зокрема, про переговори щодо нового газового контракту між Росією та Україною.
Про ймовірність таких переговорів висловився прессекретар російського президента Дмитро Пєсков на брифінгу перед журналістами, передає низка російських ЗМІ.
Читайте також: Україна та Росія провели неанонсовані газові переговори у Відні
За словами Пєскова, спочатку повинні відбутися ґрунтовні переговори між усіма лідерами-учасниками нормандського формату.
Якщо будуть залишатися проблемні питання, по яких не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч у Парижі, де вони так чи інакше матимуть можливість удвох поспілкуватися, з тим, щоб торкнутися і газової тематики,
– наголосив прессекретар російського лідера.
Пєсков також додав: щодо газового питання Україна і Росія зараз інтенсивно контактують, до процесу долучається також Єврокомісія.
Водночас, він відмовився назвати орієнтовну ціну російського газу для України.
"Говорити про якісь цифри з боку, не будучи учасником переговорів, було б неправильно і нерозумно. Тому не будемо зараз давати жодних ні пояснень про умови, з якими сторони виступають, ні оцінювати перспективи", – додав він.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.