16:09
19 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії
      Вєсті Кремля
      22:06, 18 грудня
      Вєсті.UA: Нова витівка від Луценка. Баканов хоче стати Джокером
      Вєсті.UA
      20:07, 18 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      У Зеленського пояснили, коли можуть відбутися вибори на Донбасі

      890 Читать новость на русском
      Коли можуть відбутися вибори на Донбасі / 24 канал

      Помічник президента Андрій Єрмак розповів, що ймовірність виборів в ОРДЛО розглядатимуть вже після наступної зустрічі у нормандському форматі.

      Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів помічник президента Андрій Єрмак. Саме він в Офісі Президента займається усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою.

      До теми: Вибори в ОРДЛО слід проводити не раніше, ніж за два роки після припинення вогню, – Резніков

      Тому що є певні терміни. За 90 днів до виборів має бути виведено всі іноземні збройні формування, роззброєно незаконні збройні формування. Це час. Тобто це не один день. І це має бути щоденна робота, забувши про вихідні та свята. У нас таке бажання є. Якщо буде таке бажання і з того боку, то ми готові. Проведення виборів на всій території України  це було б дуже символічно,
      – пояснив він.

      Раніше Андрій Єрмак пояснив, чи вноситимуть зміни до Конституції через Донбас. Він заявляв, що під "змінами до Конституції" мовиться про окремі райони Донецької та Луганської області, які можуть отримати додаткові повноваження. Однак це не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія, яка нестиме загрози цілісності України.

      Наступна зустріч нормандської четвірки запланована на квітень 2020 року. Про це Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Ангела Меркель і Володимир Путін домовилися на нещодавно проведеному саміті 9 грудня 2019 року.

      про що домовилися на нормандській зустрічі комюніке документ нормандська зустріч
      Домовленості учасників нормандського саміту / Інфографіка 24 каналу

      Головне про нормандський саміт:

      • Вперше за останні 3 роки лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії-агресора Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Саміт відбувався у закритому форматі.
      • Головне питання, яке обговорювали лідери, – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.
      • Після переговорів нормадської четвірки Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. Розмова затягнулася на 1,5 години. Глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".
      • Президентам не вдалося домовитися про вибори на Донбасі та виведення з регіону російських військ.

      Дивіться підсумки нормандської зустрічі у відео:

       

      Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      сьогодні
      41221
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Війна на Донбасі Андрій Єрмак Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:20 Сергій Кислиця – постійний представник України в ООН: що про нього відомо
      Анна Запотоцька 1200
      сьогодні , 15:00 Перемогти Зеленського. Чому опозицію насправді не хвилює земельна реформа
      Дмитро Литвин 541
      сьогодні , 14:00 Історична медаль Підручного й дивовижна Харлан: головні перемоги 2019 року
      Михайло Гема 265
      сьогодні , 13:35 Імпічмент президента США: чому Трампу оголосили недовіру
      Олена Кук 3974
      сьогодні , 12:30 Чи можна продавати українські землі: що відомо про мораторій
      Антон Голобородько 239
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук