У Зеленського пояснили, коли можуть відбутися вибори на Донбасі

Помічник президента Андрій Єрмак розповів, що ймовірність виборів в ОРДЛО розглядатимуть вже після наступної зустрічі у нормандському форматі.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів помічник президента Андрій Єрмак. Саме він в Офісі Президента займається усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою.

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Тому що є певні терміни. За 90 днів до виборів має бути виведено всі іноземні збройні формування, роззброєно незаконні збройні формування. Це час. Тобто це не один день. І це має бути щоденна робота, забувши про вихідні та свята. У нас таке бажання є. Якщо буде таке бажання і з того боку, то ми готові. Проведення виборів на всій території України – це було б дуже символічно,

– пояснив він.

Раніше Андрій Єрмак пояснив, чи вноситимуть зміни до Конституції через Донбас. Він заявляв, що під "змінами до Конституції" мовиться про окремі райони Донецької та Луганської області, які можуть отримати додаткові повноваження. Однак це не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія, яка нестиме загрози цілісності України.

Наступна зустріч нормандської четвірки запланована на квітень 2020 року. Про це Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Ангела Меркель і Володимир Путін домовилися на нещодавно проведеному саміті 9 грудня 2019 року.



Домовленості учасників нормандського саміту / Інфографіка 24 каналу

Головне про нормандський саміт:

Вперше за останні 3 роки лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії-агресора Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Саміт відбувався у закритому форматі.

Головне питання, яке обговорювали лідери, – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.

Після переговорів нормадської четвірки Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. Розмова затягнулася на 1,5 години. Глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".

Президентам не вдалося домовитися про вибори на Донбасі та виведення з регіону російських військ.

Дивіться підсумки нормандської зустрічі у відео: