"Слуга народу" очолила новий рейтинг партій

Якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчу неділю, то прохідний бар'єр подолали б 4 політичні партії і всі вони представлені в парламенті 9-го скликання. Лідером у рейтингу партій стала "Слуга народу".

Рейтинг "Слуги народу" становить 42,2% серед тих, хто визначився і має намір голосувати, або 35,5% – серед тих, хто має намір голосувати. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 22 – 26 січня 2020 року.

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Рейтинг партій 2020

За "Слугу народу" проголосували б 42,2% виборців серед тих, хто визначився і має намір голосувати (або 35,5% – серед тих, хто має намір голосувати).

За "Опозиційну платформу – За життя" проголосували б 13,5% (або 11,4%).

За "Європейську солідарність" – 9,5% (або 8%).

За "Батьківщину" – 8,1% (або 6,9%).



Рейтинг партій / Інфографіка 24 каналу

Підтримка інших партій становить нижче 4%, тоді як в Україні існує 5-відсотковий бар'єр для проходу в парламент. Тих же, хто не визначився зі своїми вподобаннями – близько 15,9% опитаних.

При цьому на питання, "Чи взяли б Ви участь у виборах Верховної Ради, якби вони відбулися найближчим часом", однозначно так відповіли 65% опитаних, скоріше, так – 13%, скоріше ні – 6 %, точно, ні – 14%, а 2% не змогли дати відповідь.

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Соціологічне дослідження було проведене 22 – 26 січня 2020 року, аудиторія дослідження – населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.