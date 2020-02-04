13:16
4 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сигал, Охлобыстин и Прилепин – партия фриков РФ. Фюрер реинкарнировал в Путина
      Вєсті Кремля
      22:04, 3 февраля
      Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"
      Вєсті.UA
      21:10, 3 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА

      "Слуга народа" возглавила новый рейтинг партий

      97 Читати новину українською
      Рейтинг партий 2020 возглавила "Слуга народа" / Пресс-служба партии "Слуга народа"

      Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то проходной барьер преодолели бы 4 политические партии и все они представлены в парламенте 9-го созыва. Лидером в рейтинге партий стала "Слуга народа".

      Рейтинг "Слуги народа" составляет 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать, или 35,5% – среди тех, кто намерен голосовать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22 – 26 января 2020 года.

      Узнайте также: Как изменился уровень доверия к Зеленскому: инфографика

      Рейтинг партий 2020

      • За "Слугу народа" проголосовали бы 42,2% избирателей среди тех, кто определился и намерен голосовать (или 35,5% – среди тех, кто намерен голосовать).
      • За "Оппозиционная платформу – За жизнь" проголосовали бы 13,5% (или 11,4%).
      • За "Европейскую солидарность" – 9,5% (или 8%).
      • За "Батькивщину" – 8,1% (или 6,9%).

      Рейтинг партий Инфографика 24 канал
      Рейтинг партий / Инфографика 24 канала

      Поддержка других партий составляет ниже 4%, тогда как в Украине существует 5-процентный барьер для прохода в парламент. Тех же, кто не определился со своими предпочтениями – около 15,9% опрошенных.

      При этом на вопрос, "взяли бы Вы участие в выборах Верховной Рады, если бы они состоялись в ближайшее время", однозначно ответили 65% опрошенных, скорее, да – 13%, скорее нет – 6%, точно нет – 14%, а 2% не смогли дать ответ.

      Читайте также: Как украинцы финансируют политические партии: цифры впечатляют

      Социологическое исследование было проведено 22 – 26 января 2020 года, аудитория исследования – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

      Сколько украинцев дома говорят на государственном языке: результаты исследования
      сегодня
      3288
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Инфографика Новости Украины Новости политики рейтинги Статистика Социологическое исследование исследования Верховная Рада ВО Батькивщина Европейская солидарность Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Росія: яке місце зарезервував собі Путін на майбутнє? – Le Figaro
      Світові Медіа 108
      сегодня , 11:35 Денис Шмигаль возглавил Министерство развития общин и территорий: что о нем известно
      Наталя Боднар 377
      30 января , 17:50 Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
      105
      3 февраля , 10:00 Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии
      259
      сегодня , 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
      Олександр Бевза 1832
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук