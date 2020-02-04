"Слуга народа" возглавила новый рейтинг партий

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то проходной барьер преодолели бы 4 политические партии и все они представлены в парламенте 9-го созыва. Лидером в рейтинге партий стала "Слуга народа".

Рейтинг "Слуги народа" составляет 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать, или 35,5% – среди тех, кто намерен голосовать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22 – 26 января 2020 года.

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Рейтинг партий 2020

За "Слугу народа" проголосовали бы 42,2% избирателей среди тех, кто определился и намерен голосовать (или 35,5% – среди тех, кто намерен голосовать).

За "Оппозиционная платформу – За жизнь" проголосовали бы 13,5% (или 11,4%).

За "Европейскую солидарность" – 9,5% (или 8%).

За "Батькивщину" – 8,1% (или 6,9%).



Рейтинг партий / Инфографика 24 канала

Поддержка других партий составляет ниже 4%, тогда как в Украине существует 5-процентный барьер для прохода в парламент. Тех же, кто не определился со своими предпочтениями – около 15,9% опрошенных.

При этом на вопрос, "взяли бы Вы участие в выборах Верховной Рады, если бы они состоялись в ближайшее время", однозначно ответили 65% опрошенных, скорее, да – 13%, скорее нет – 6%, точно нет – 14%, а 2% не смогли дать ответ.

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Социологическое исследование было проведено 22 – 26 января 2020 года, аудитория исследования – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.