Уровень доверия к Зеленскому изменился: статистика
Президент Украины Владимир Зеленский является лидером доверия среди украинцев. Так, президенту доверяют 59%, а не доверяют – 32%.
В декабре уровень доверия к Зеленскому составлял 62%, поэтому доверие к президенту упало на 3%, свидетельствует сравнение результатов декабрьского и январского опросов социологической группы "Рейтинг".
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Рейтинг доверия к украинским политикам
- Владимиру Зеленскому доверяют 59% украинцев, не доверяют – 32%;
- Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют – 44%;
- Юрию Бойко – 25% и 56% соответственно;
- Святославу Вакарчуку – 22% и 62%;
- Алексею Гончаруку – 20% и 53%;
- Юлии Тимошенко – 20% и 73%;
- Петру Порошенко – 15% и 78%.
Заметим, что по результатам январского соцопроса ЦСИ и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, рейтинг доверия к Зеленскому составляет 51,6%.
Социологическое исследование было проведено 22 – 26 января 2020 года, аудитория исследования – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.