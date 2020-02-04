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      Уровень доверия к Зеленскому изменился: статистика

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      Уровень доверия к Зеленскому изменился в январе 2020 / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский является лидером доверия среди украинцев. Так, президенту доверяют 59%, а не доверяют – 32%.

      В декабре уровень доверия к Зеленскому составлял 62%, поэтому доверие к президенту упало на 3%, свидетельствует сравнение результатов декабрьского и январского опросов социологической группы "Рейтинг".

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      Рейтинг доверия к украинским политикам

      • Владимиру Зеленскому доверяют 59% украинцев, не доверяют – 32%;
      • Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют – 44%;
      • Юрию Бойко – 25% и 56% соответственно;
      • Святославу Вакарчуку – 22% и 62%;
      • Алексею Гончаруку – 20% и 53%;
      • Юлии Тимошенко – 20% и 73%;
      • Петру Порошенко – 15% и 78%.

      Заметим, что по результатам январского соцопроса ЦСИ и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, рейтинг доверия к Зеленскому составляет 51,6%.

      Социологическое исследование было проведено 22 – 26 января 2020 года, аудитория исследования – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Алексей Гончарук Святослав Вакарчук - новости Юрий Бойко Дмитрий Разумков рейтинги Владимир Зеленский исследования Социологическое исследование Статистика
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