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      Рейтинг Зеленского существенно изменился: исследование

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      Рейтинг Зеленского упал / Getty Images

      Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то Владимира Зеленского поддержали бы 40% опрошенных. В целом уровень доверия к Зеленскому упал почти вдвое с июня 2019 года.

      Социологический опрос провел Центр Разумкова с 13 по 17 февраля, сообщили в пресс-службе аналитического центра.

      Кстати: Только 6% украинцев полностью поддерживают деятельность правительства: результаты исследования

      Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то опрошенные проголосовали бы так:

      1. Владимир Зеленский – 40,1%;
      2. Юрий Бойко – 15,3%;
      3. Петр Порошенко – 13,5%;
      4. Юлия Тимошенко – 10,2%;
      5. Игорь Смешко – 4,2%;
      6. Анатолий Гриценко – 3,3%;
      7. Олег Ляшко – 3,3%;
      8. Руслан Кошулинский – 2,1%;
      9. Александр Вилкул – 1,2%;
      10. Александр Шевченко – 0,2%;
      11. Другой кандидат – 6,5%.

      Как изменился уровень доверия к Зеленскому

      В феврале 2020 года Владимиру Зеленскому полностью доверяют 12% опрошенных, а скорее доверяют – 39,5%. Совсем не доверяют президенту 17,9% опрошенных, а еще 22,7% – скорее не доверяют.

      В целом социологи отметили, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%

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      Когда провели опрос

      Опрос провели с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

      Ранее результаты социологического исследования "Рейтинг" показали, что Владимир Зеленский является лидером доверия среди украинцев. Так, президенту доверяют 59%, а не доверяют – 32%. Подробнее – здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Социологическое исследование Владимир Зеленский Олег Ляшко Анатолий Гриценко Игорь Смешко Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Юрий Бойко рейтинги Президент Украины
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