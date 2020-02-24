Рейтинг Зеленского существенно изменился: исследование

Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то Владимира Зеленского поддержали бы 40% опрошенных. В целом уровень доверия к Зеленскому упал почти вдвое с июня 2019 года.

Социологический опрос провел Центр Разумкова с 13 по 17 февраля, сообщили в пресс-службе аналитического центра.

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Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то опрошенные проголосовали бы так:

Владимир Зеленский – 40,1%; Юрий Бойко – 15,3%; Петр Порошенко – 13,5%; Юлия Тимошенко – 10,2%; Игорь Смешко – 4,2%; Анатолий Гриценко – 3,3%; Олег Ляшко – 3,3%; Руслан Кошулинский – 2,1%; Александр Вилкул – 1,2%; Александр Шевченко – 0,2%; Другой кандидат – 6,5%.

Как изменился уровень доверия к Зеленскому

В феврале 2020 года Владимиру Зеленскому полностью доверяют 12% опрошенных, а скорее доверяют – 39,5%. Совсем не доверяют президенту 17,9% опрошенных, а еще 22,7% – скорее не доверяют.

В целом социологи отметили, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%

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Когда провели опрос

Опрос провели с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее результаты социологического исследования "Рейтинг" показали, что Владимир Зеленский является лидером доверия среди украинцев. Так, президенту доверяют 59%, а не доверяют – 32%. Подробнее – здесь.