Рябошапка рассказал, кому выгодна его отставка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка может вскоре покинуть свой пост. Дело в том, что нардепы инициировали и собрали подписи об объявлении ему недоверия. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 4 марта отправил соответствующее постановление в зал парламента.

Это означает, что после отчета генпрокурора парламент может приступить к голосованию за объявление ему недоверия. Сам Рябошапка связывает ситуацию со своей возможной отставкой с "политическими процессами" и "независимостью прокуратуры". Об этом он рассказал в комментарии "Громадському".

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Никому не нужна такая работа. Они увидели, что ничего "решить" в этой прокуратуре они не могут, они видят, что они ничего не могут "решить" в НАБУ. Когда является такая конструкция, когда НАБУ работает вместе с Офисом генерального прокурора, и это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и их подручных, то очевидно, что это начнет вызывать беспокойство,

– пояснил Рябошапка.

Он уточнил: почему-то люди оценили, что его работа негативная еще до отчета.

"Некоторые из них (депутатов – 24 канал) только закончили школу, но зато уже понимают, как работает Офис генпрокурора. Некоторые из них – по слогам читают и им тяжело говорить, слова подбирают, но они знают, как должна работать прокуратура", – добавил генпрокурор.

Что о своей вероятной отставке рассказал Рябошапка: видео

Комітет Ради вирішив винести на голосування звільнення Рябошапки. Ось як на цю новину відреагував генпрокурор: «Люди оцінили, що робота негативна ще до звіту генерального прокурора. Деякі з них тільки закінчили школу, але вже розуміють, як працює Офіс генпрокурора» pic.twitter.com/8cjGLcCtsM — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

О вероятной отставке Рябошапки: что следует знать