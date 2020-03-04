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      Рябошапка рассказал, кому выгодна его отставка

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      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка может вскоре покинуть свой пост. Дело в том, что нардепы инициировали и собрали подписи об объявлении ему недоверия. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 4 марта отправил соответствующее постановление в зал парламента.

      Это означает, что после отчета генпрокурора парламент может приступить к голосованию за объявление ему недоверия. Сам Рябошапка связывает ситуацию со своей возможной отставкой с "политическими процессами" и "независимостью прокуратуры". Об этом он рассказал в комментарии "Громадському".

      К теме: "Слуга народа" определится с отставкой Рябошапки после отчета генпрокурора

      Никому не нужна такая работа. Они увидели, что ничего "решить" в этой прокуратуре они не могут, они видят, что они ничего не могут "решить" в НАБУ. Когда является такая конструкция, когда НАБУ работает вместе с Офисом генерального прокурора, и это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и их подручных, то очевидно, что это начнет вызывать беспокойство,
      – пояснил Рябошапка.

      Он уточнил: почему-то люди оценили, что его работа негативная еще до отчета.

      "Некоторые из них (депутатов – 24 канал) только закончили школу, но зато уже понимают, как работает Офис генпрокурора. Некоторые из них – по слогам читают и им тяжело говорить, слова подбирают, но они знают, как должна работать прокуратура", – добавил генпрокурор.

      Что о своей вероятной отставке рассказал Рябошапка: видео

      О вероятной отставке Рябошапки: что следует знать

      • 28 февраля стало известно, что президент Зеленский созывает на 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня – вопрос Кабинета Министров и отчеты правоохранительных органов.
      • 2 марта появилась информация, что Рада может рассматривать отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.
      • 3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.
      • Впоследствии распространились слухи, что заменить Рябошапку на посту может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
      • Однако вечером 3 марта после завершения заседания фракции "Слуги народа" нардеп Скичко сообщил 24 каналу, что вопрос увольнения Рябошапки Рада 4 марта рассматривать не будет.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Руслан Рябошапка
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