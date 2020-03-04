"Слуга народа" будет определяться с отставкой Рябошапки после его отчета
Вопрос отставки генпрокурора Руслана Рябошапки рассмотрят на заседании фракции "Слуги народа" 4 марта после отчета о его работе. Это произойдет во время внеочередного заседания Верховной Рады.
Фракция имеет вопрос к Рябошапке по реформе прокуратуры. Об этом сказал журналистам 24 канала первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в кулуарах парламента.
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"Во время реформы не всегда происходит текущая деятельность, то есть не выдвигаются подозрения. Я думаю, что сегодня мы послушаем отчет генерального прокурора и тогда будем делать выводы",
– объяснил Корниенко.
Вместе с тем заместитель главы комитета по вопросам организации госвласти Александр Качура добавил, что комитет должен рассмотреть увольнение генпрокурора в ближайшее время.
Коллеги собирают голоса. Я надеюсь, что мы этот вопрос (кадровые изменения в правоохранительных органах, – 24 канал) сегодня обсудим и решим. Такое постановление в Верховной раде есть. Я не знаю, прошла ли оно комитет, есть ли уже решение. Но я думаю, что сегодня после отчета будет принято решение,
– заявил Качура.
На фоне возможной отставки генпрокурора Руслана Рябошапки, Виктор Гандзюк, отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк, обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Ганзюк попросил довести дело относительно убийства его дочери до конца.
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Что известно об изменениях в Кабмине: главное
Ранее украинские СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук хочет уйти в отставку. Сам премьер долгое время это отрицал, однако 4 марта его заявление таки поступило в Раду. Денис Шмыгаль заменит Гончарука на посту.
Вместе с ним в отставку уйдут большинство его министров. Только 4 останутся на своих должностях в новом правительстве Шмыгаля:
- вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:
- вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- Министерство культуры, молодежи и спорта разделят на отдельные Министерство культуры и Министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.
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