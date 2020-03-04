"Слуга народа" будет определяться с отставкой Рябошапки после его отчета

Вопрос отставки генпрокурора Руслана Рябошапки рассмотрят на заседании фракции "Слуги народа" 4 марта после отчета о его работе. Это произойдет во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Фракция имеет вопрос к Рябошапке по реформе прокуратуры. Об этом сказал журналистам 24 канала первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в кулуарах парламента.

Важно: Обновленное правительство: на кого будут ставить при смене премьера Гончарука и министров

"Во время реформы не всегда происходит текущая деятельность, то есть не выдвигаются подозрения. Я думаю, что сегодня мы послушаем отчет генерального прокурора и тогда будем делать выводы",

– объяснил Корниенко.

Вместе с тем заместитель главы комитета по вопросам организации госвласти Александр Качура добавил, что комитет должен рассмотреть увольнение генпрокурора в ближайшее время.

Коллеги собирают голоса. Я надеюсь, что мы этот вопрос (кадровые изменения в правоохранительных органах, – 24 канал) сегодня обсудим и решим. Такое постановление в Верховной раде есть. Я не знаю, прошла ли оно комитет, есть ли уже решение. Но я думаю, что сегодня после отчета будет принято решение,

– заявил Качура.

На фоне возможной отставки генпрокурора Руслана Рябошапки, Виктор Гандзюк, отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк, обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Ганзюк попросил довести дело относительно убийства его дочери до конца.

Кто такой Руслан Рябошапка и что о нем известно – читайте по ссылке

Что известно об изменениях в Кабмине: главное

Ранее украинские СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук хочет уйти в отставку. Сам премьер долгое время это отрицал, однако 4 марта его заявление таки поступило в Раду. Денис Шмыгаль заменит Гончарука на посту.

Вместе с ним в отставку уйдут большинство его министров. Только 4 останутся на своих должностях в новом правительстве Шмыгаля:

вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

министр юстиции Денис Малюська;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:

вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.

будет теперь и министром иностранных дел. Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; Министерство культуры, молодежи и спорта разделят на отдельные Министерство культуры и Министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.

Больше о кадровых изменениях в Кабмине – читайте в материале 24 канала