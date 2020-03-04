Вероятная отставка Рябошапки: отец Гандзюк обратился к Зеленскому

Виктор Гандзюк, отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк, просит президента Владимира Зеленского довести дело относительно его дочери до конца. То есть все убийцы Екатерины Гандзюк должны быть наказаны. Его заявление прозвучало на фоне возможной отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Как подчеркнул Виктор Гандзюк в фейсбуке, 4 марта исполняется год и четыре месяца, как умерла его дочь Екатерина. Но за это время исполнители получили смешные приговоры, а заказчики за решетку так и не попали.

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Если от бывшего генпрокурора я и Катя слышали лишь громкие и лживые обещания и упреки, то у нынешнего, кажется, наконец есть сдвиги. В Болгарии задержали организатора убийства Кати – Левина. Наконец начали шевелить преступные группировки, которые годами позволяли себе калечить и убивать тех, на кого покажут представители власти или правоохранители. У меня снова появилась надежда, что убийц моей дочери действительно накажут. И вот новость – господина Рябошапку снимают,

– отметил он.

По словам Виктора Гандзюка, если в Украине появится новый генпрокурор, тогда начнется все сначала – будут новые прокуроры, которые заново будут знакомиться с делом и снова начнут жаловаться на "предшественников"?

"Где гарантия того, что новые прокуроры просто не сольют дело Кати и не обвинят в этом Рябошапку?" – спрашивает мужчина.

Виктор Гандзюк отмечает, ему не принципиально, кто именно будет генеральным прокурором. В то же время он спрашивает Зеленского: "А как же ваши обещания, что новая прокуратура доведет дело Кати до конца? Вы же лично обещали мне и на всю страну, что убийцы Кати будут сидеть?"

"Именно Вы являетесь гарантом того, что Павловский таки сядет за решетку, что Левина вернут в Украину, что посадят Мангера, а за ним и Гордеева с Рищуком. А не закроют дело из-за истечения сроков", – добавляет он.

Кроме того, Виктор Гандзюк спрашивает: если уж Рябошапка несет такую ответственность за проваленные дела или недостаточное количество раскрытых преступлений, то почему такую же ответственность не несет глава МВД Аваков?

Где ответственность за побег из Украины Левина, которого предупредил глава областной полиции Мериков, а Аваков теперь повысил его по службе? Где ответственность за уничтожение полицией части материалов по делу Кати, за то, что большинство полицейских, что активно помогали убийцам моей дочери, "спрятали" в районах? В конце концов, где его ответственность за десятки нераскрытых нападений на общественных активистов?

– говорит отец убитой активистки.

В завершение Виктор Гандзюк выразил убеждение, что действующий генпрокурор хочет довести дело Екатерины Гандзюк до конца и все причастные к ее убийству наконец-то будут справедливо наказаны.

"Вы можете оставлять Авакова министром МВД, назначать премьером. Можете снимать Рябошапку и назначать новых вместо него хоть каждый месяц. Но на вас будет лежать ответственность, если дело Гандзюк сольют. И если новые прокуроры разведут руками и свалят все на предшественников, это тоже будет вашей виной. Вы знаете, что именно это уничтожило карьеру вашего предшественника. Выполните обещание. Посадите заказчиков убийства Гандзюк", – подытожил он.

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Вероятна отставка Руслана Рябошапки: основное

28 февраля стало известно, что президент Зеленский созывает на 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня – вопрос Кабинета Министров и отчеты правоохранительных органов.



В различных СМИ со ссылкой на источники начали писать, что на этом заседании парламент может отправить в отставку премьер-министра Гончарука и ряд министров.



2 марта появилась информация, что Рада может рассматривать отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.



3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.



Вечером 3 марта после завершения заседания фракции "Слуги народа" нардеп Скичко сообщил 24 каналу, что вопрос увольнения Рябошапки, Рада 4 марта рассматривать не будет.

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Убийство Екатерины Гандзюк: коротко